Bursa’da mevsimlik işçilerin çadırlarını su bastı

Kayakseverlerin gözde merkezine yılın ilk karı düştü

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan ve tatilcilerin 'Beyaz Cennet' olarak adlandırdığı Uludağ'da beklenen kar yağışı başladı. Zirveyi beyaza bürüyen yağışla birlikte, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan 8 bin 500 yatak kapasiteli Uludağ'da kış sezonu heyecanı da şimdiden başladı.