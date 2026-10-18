İçeride çocuklar da vardı: Adana’da müstakil eve el yapımı patlayıcı atıldı

Güzellik merkezinde bir skandal daha: Kaçak botoks ve reçeteli ilaçlar ele geçirildi

Adana'da sıradan bir güzellik merkezi gibi görünen işletmeye düzenlenen operasyon,da kaçak botoks malzemeleri, gebelik önleyici ürünler ve yüzlerce reçeteli tıbbi malzeme çıktı. Adeta yasa dışı bir ilaç deposunu andıran manzarayla karşılaşılan baskının ardından işletme sorumlusu gözaltına alındı.