İçeride çocuklar da vardı: Adana’da müstakil eve el yapımı patlayıcı atıldı
00:42, 18/10/2026, Pazar
AA
Adana’da evin girişine atılan patlayıcı hasara yol açtı.
Adana’nın Yüreğir ilçesinde bir evin girişine atılan el yapımı patlayıcı hasara yol açtı. Olay sırasında evde ikisi çocuk beş kişinin bulunduğu öğrenilirken, polis saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Adana'nın Yüreğir ilçesinde müstakil evin kapısına el yapımı patlayıcı atıldı.
Koza Mahallesi Ayçiçeği Sokak'ta, Ali Taş'a ait tek katlı müstakil evin kapısına kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce el yapımı patlayıcı atıldı.
Evde beş kişi bulunuyordu
Patlamanın ardından 2'si çocuk 5 kişinin bulunduğu evin girişinde hasar oluştu.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Özel harekat polisleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.
Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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