Kılıçdaroğlu ekibine mobbing

Kılıçdaroğ-lu’nun dönme ihtimalinden sonra bu isimlerin CHP Grubu tarafından “görmezden gelinme-sine” yönelik uygulamalar arttı. Kılıçdaroğlu’na yakın milletvekilleri bu uygulamadan şikayet ederken, kademeli olarak söz haklarının eridiğini belirttiler. Bu kapsamda Meclis Genel Kurul çalışmalarında kimi vekil 3 ay, kimi vekil ise 2 haftadır söz hakkı alamıyor. Yönetimin bu isimlere değil CHP’li başka isimlere söz hakkı tanıdığı ifade ediliyor. Vekiller grup yönetimine isimleri bildirilmesine rağmen olumlu dönüş alamamaktan dertli. Sadece bazı deprem bölgesi vekillerine söz sırası verildiği, onun da mecburi olduğu öğrenildi. Vekiller sistematik olarak söz hakkının ellerinden alındığını, bu uygulamanın Kılıçdaroğlu’nun geri döneceği iddialarından sonra pik yaptığını kaydediyor.