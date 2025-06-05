Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kılıçdaroğlu ekibine mobbing

Kılıçdaroğlu ekibine mobbing

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:005/06/2025, Perşembe
G: 5/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Kemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu

CHP yönetimi, şaibeli kurultay davasıyla genel başkanlığa dönüş olasılığı beliren Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın 17 milletvekiline mobbing uygulamaya başladı. CHP'nin eski liderine yakın isimlere Meclis içi faaliyetlerde kürsü sınırlaması getirilirken, bu yöndeki talepler de görmezden geliniyor. Bu isimlerin CHP’ye yakın medyaya çıkma talepleri de veto yiyor.

Şaibeli kurultay davasıyla, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun partinin başına dönüş olasılığı belirdi. Mevcut yönetimin, Kılıçdaroğlu destekçilerine karşı mobbing silahını çektiği ileri sürüldü. İddialara göre, Kılıçdaroğlu’na yakın

17 milletvekiline mobbing yapılıyor.


KÜRSÜ HAKKI YOK

Kılıçdaroğ-lu’nun dönme ihtimalinden sonra bu isimlerin CHP Grubu tarafından “görmezden gelinme-sine” yönelik uygulamalar arttı. Kılıçdaroğlu’na yakın milletvekilleri bu uygulamadan şikayet ederken, kademeli olarak söz haklarının eridiğini belirttiler. Bu kapsamda Meclis Genel Kurul çalışmalarında kimi vekil 3 ay, kimi vekil ise 2 haftadır söz hakkı alamıyor. Yönetimin bu isimlere değil CHP’li başka isimlere söz hakkı tanıdığı ifade ediliyor. Vekiller grup yönetimine isimleri bildirilmesine rağmen olumlu dönüş alamamaktan dertli. Sadece bazı deprem bölgesi vekillerine söz sırası verildiği, onun da mecburi olduğu öğrenildi. Vekiller sistematik olarak söz hakkının ellerinden alındığını, bu uygulamanın Kılıçdaroğlu’nun geri döneceği iddialarından sonra pik yaptığını kaydediyor.


MEDYA DA YASAK

Kısıtlama sadece Meclis kürsüsü ile de sınırlı değil. Kılıçdaroğlu’nu destekleyen vekiller, CHP’ye yakın medya organlarında da sistematik şekilde görmezden geliniyor. Bu vekiller “Canlı yayınlara hiçbirimiz katılamıyoruz. Daha önce bizden görüş alırlarken artık telefonlarımızı unuttular” ifadelerini kullandı. Vekiller, bu durumun Genel Merkez tarafından organize edildiği yönünde kendilerine bilgi geldiğini söyledi.


#Kemal Kılıçdaroğlu
#kurultay
#CHP
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Arefe günü mesajları 2025: En güzel anlamlı, dualı, özel ve resimli arefe günü mesajları sözleri