Kılıçdaroğlu geleceğine kayyum gelsin

CHP’de şaibeli kurultayın iptal edilmesi olasılığı yeni hesapları gündeme getirdi. Parti kulislerinde mevcut yönetimin

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun göreve dönmesi yerine partiye kayyum atanmasını tercih edeceği dile getiriliyor. “Kılıçdaroğlu gelirse hepimizi tasfiye eder” düşüncesinin parti yönetimini korkuttuğu belirtildi. Öte yandan 2023 kurultayı yargıya taşınan CHP’de Genel Başkan Özgür Özel, dava devam ederken olası kayyum atamasına isim vermeden üstü örtülü ifadelerle tepki gösterdi. Dün CHP Grubu’nda konuşan Özel, şunları söyledi: “CHP Grubu ile Parti Meclisi ile, 81 il başkanımızla, 973 ilçe başkanımız, 2 milyon üyemizle buradayız. Hodri meydan. Hodri meydan. Atatürk’ün partisini ne kayyıma bırakırız ne yargı oyunlarıyla kimseye teslim ederiz. Bir önceki kayyım karşı kafede oturuyordu, 5’e 20 kala nasıl yolladıysak, Atatürk’ün partisine seçim olmadan gelecek adamın 2 milyon üyemiz alnını karışlar. Nokta. Biz buradayız, partimizin başındayız.”





Oylamaya hile karıştırdı: Baş sanık İmamoğlu

CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan 40 sayfalık iddianame, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Hakkında çok sayıda rüşvet yolsuzluk iddiası bulunan ve tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra 11 sanığın ismi iddianamede yer aldı.





İLK DURUŞMA 30 HAZİRAN’DAN ÖNCE

12 sanık, Siyasi Partiler Kanunu’nun 112. maddesinde düzenlenen “oylamaya hile karıştırma” suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak. CHP’nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise iddianamede “mağdur” olarak gösterildi. Sanıklar hakkında, kurultay sürecindeki usulsüz para trafiği ve delege yönlendirmelerine ilişkin deliller dosyaya ek olarak koyuldu. Davanın görülmesine 30 Haziran’dan önce başlanabileceği öğrenildi.





İMAMOĞLU ORGANİZASYONA KATKI VERDİ

İmamoğlu hakkında, kurultayın finansal organizasyonuna katkıda bulunduğu ve “Karar alma süreçlerine etki etmek amacıyla üçüncü şahıslar üzerinden delegelere menfaat sağladığı” belirtildi. Soruşturma sürecinde finansal organizasyonu yönetmesi sebebiyle İmamoğlu baş sanık olarak iddianamede yer alıyor. Soruşturma kapsamında İmamoğlu’nun kurultay dönemine ait iletişim kayıtları incelendi. Bazı belediye yöneticileriyle yaptığı görüşmeler, delil olarak iddianameye eklendi. İddianamede yer verilen deliller arasında, WhatsApp yazışmaları, tanıkların beyanları ve elden para verildiğine ilişkin ifadeler yer aldı.





PARA TRANSFERLERİ DOSYADA

İddianamede “Parti içi seçimlerde hile ve usulsüzlük”, “Üyelere menfaat sağlanması” ve “Delege iradesinin sakatlanması” suçlamaları yer aldı. Delil olarak ise kamera görüntüleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, telefon analizleri, banka hareketleri ve tanık beyanları gösterildi. Soruşturmaya yön veren delillerin başında, kurultay delegelerine seçim öncesi maddi menfaat sağlandığına ilişkin tanık anlatımları ile para transferlerini belgeleyen finansal kayıtlar geliyor.





HARCIRAH ADIYLA PARA ÇIKIŞI

MASAK raporlarına göre bazı büyükşehir belediyeleri ve iştiraklerinin hesaplarından olağan dışı para çıkışları tespit edildi. Bu paraların bazı delegelere “yol, konaklama ve harcırah” adı altında dağıtıldığına yer verildi. Savcılık iddianamede, CHP 38. Olağan Kurultayı’nda oy kullanan bir kısım kurultay delegelerine, Genel Başkan Adayı Özgür Özel lehine oy kullanmaları için, bir kısım delegeye para verdikleri, bir kısmına değişik il ve ilçelerde belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği adaylığı teklif ve taahhüt ettiklerini belirtti. Şüphelilerin delegelerin iradelerini fesada uğratarak, Özel’in genel başkanlık seçimini kazanmasına yönelik faaliyet

yaptıkları ifade edildi.





51 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

İddianamede toplam 123 kişinin şüpheli olarak ifadesinin alındığı, bunların arasında bazı milletvekilleri, belediye başkanları, parti yöneticileri ve kurultay delegelerinin bulunduğu belirtildi. Ayrıca aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de olduğu 9 milletvekili hakkında fezleke hazırlanarak TBMM’ye gönderilmek üzere dosyalarının ayrıldığı öğrenildi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın sanıklar arasında bulunduğu iddianamede yer alan diğer isimler de dikkat çekti. Sancaktepe Belediye Başkan Adayı ve Halk Ekmek yöneticisi Özgen Nama, CHP İstanbul Gençlik Kolları yöneticisi Serhat Can Eş, CHP’li Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın gibi isimler soruşturmada şüpheli olarak yer aldı.



