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Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün tutuklandı

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün tutuklandı

19:303/06/2025, Salı
G: 3/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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Yolsuzluk soruşturmasında örgüt lideri olmakla suçlanan Ekrem İmamoğlu ve Hasan Akgün.
Yolsuzluk soruşturmasında örgüt lideri olmakla suçlanan Ekrem İmamoğlu ve Hasan Akgün.

CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve yardımcısı Ömer Kazancı, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine yollandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları kapsamında, 31 Mayıs'ta gözaltına alınan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün ifade verme işlemleri tamamlandı.

Tutuklandılar

Akgün ve yardımcısı Ömer Kazancı, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine yollandı.

Akgün'e yönelik suçlamalar

Soruşturma kapsamında Hasan Akgün'e yöneltilen suçlamalardan bazıları şöyle:

"İnşaat firmalarına baskı yaparak rüşvet ve çıkar sağlama, imar izinleri ve iskan süreçlerinde maddi menfaat temini, müteahhitleri, bir basketbol takımına bağış yapmaya zorlayarak ruhsat ve iskan işlemlerini kolaylaştırma"

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#Hasan Akgün
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