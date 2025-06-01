Çantacının çantacısı bile rüşvet çarkında

CHP’nin rüşvet sarmalında, düğümler çözülmeye çalışıldıkça iç içe labirentler ortaya çıkıyor. Eski milletvekili ve ilçe belediye başkanlarının da dahil olduğu son operasyonda İmamoğlu’nun çantacısının çantacısı da gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü 4 ayrı yolsuzluk soruşturması kapsamında 47 şüphelinin yakalanması için dün operasyonun düğmesine basıldı. Polis ekiplerince düzenlenen baskınlarda eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Adana'nın Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ile Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in de aralarında bulunduğu 33 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı verilen 6 şüpheliden 3'ünün cezaevinde, 3'ünün ise yurt dışında olduğu belirlendi. Firari 8 zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.
RÜŞVET TABANA KADAR YAYILMIŞ
2009 yılında AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı olan ve 2019’dan sonra Ekrem İmamoğlu tarafından İBB Hukuk Danışmanı olarak görevlendirilen İbrahim Bülbüllü’nün de ismi yine bu soruşturmada geçti. Bazı ihale süreçlerine doğrudan veya dolaylı etki ettiği öne sürülen Bülbüllü’nün, bazı karar süreçlerinde etkili olduğu ifade ediliyor. Yolsuzluk soruşturmalarında adı geçen firari Bülbüllü, “İmamoğlu’nun çantacısı” olarak anılırken, dün gözaltına alınan isimler arasında Ebubekir Akın’ın da bulunması dikkat çekti. Akın da “Bülbüllü'nün çantacısı” olarak biliniyor. Bu durum, rüşvet çarkının üst yönetimle sınırlı olmadığını, tabana kadar yayıldığını ortaya koydu.
PM ÜYESİ DE VAR BAŞKANLARIN EŞİ VE DAMADI DA
Gözaltı listesindeki isimlerden biri de CHP Parti Meclis (PM) Üyesi Baki Aydöner oldu. Aydöner, CHP’nin soruşturmaya konu şaibeli kurultayında çantalarla para dağıttığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Gözaltı kararı çıkarılan isimler arasında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün damadı Eray Kurt, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı’nın babası İsmet Abacı, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mandacı ve Erhan Daka, Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik, İBB iştiraki Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas, İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’in eşi Celal Tekin ve CHP Milletvekili Özgür Karabat’ın çalışanı Sırrı Küçük de yer aldı.
Rüşvete aracılık etti
- İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında, eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu'nun İSTAÇ içinde rüşvete aracılık ettiğine ilişkin tespitler yapıldı. Soruşturmada Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas'ın iş yapan kişi ve firmalardan para ve araç talep ettiği, İBB'nin üst yönetiminin talimatıyla “komisyon” adı altında para istediği belirlendi. Erdoğdu’nun bu rüşvete aracılık ettiği belirtiliyor. Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik'in bölgede inşaat yapan müteahhitten iskan izni verilmesi karşılığında maddi menfaat sağladığı da tespit edildi. Bu tespitlerin ardından soruşturmada 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Bas parayı al iskanı
- Büyükçekmece Belediyesi ile ilgili soruşturma kapsamında belediye başkan ve görevlilerinin ilçede inşaat yapan firmalardan inşaat ruhsatı ve iskan izni sürecinde villa, daire ya da Büyükçekmece Basketbol Takımı'na sözde bağışta bulunmaya, sponsor olmaya zorladıkları, talepleri kabul etmeyen iş sahiplerine inşaat ve iskan izni vermedikleri ve bazı iş sahiplerinin maruz kaldıkları baskı neticesinde belediye görevlilerinin taleplerini kabul etmek zorunda kaldıkları belirlendi. Yoğun inşaat bölgesi olan Büyükçekmece'de belediye başkanının yakınlarının ilçede hafriyat işlerini yönettikleri, hafriyatların kaçak alanlara dökümünü sağlayıp kazanç sağladıkları ve nüfuz kullandıklarına ilişkin tespitlere yönelik aralarında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı ve Akgün’ün damadı Eray Kurt’un da bulunduğu 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Yeterliliği olmayan şirkete ihale!
- Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü’nün 2019 yılındaki Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için doğrudan temin yöntemiyle yapılan alım hakkında ihbar üzerine soruşturma başlatıldı. Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, halihazırda Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı olan, dönemin Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Mehmet Mandacı ile mevcut Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir'in işi alma yeterliliği olmayan paravan firma üzerine işi aldıkları ve birtakım usulsüz işlemlerde bulunarak kamuyu zarara uğrattıkları tespit edildi. Bunun üzerine aralarında Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mandacı, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir'in de bulunduğu 2’si tutuklu 11 şüpheliden 9'u hakkında “kamu kurum kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarından gözaltı kararı çıkarıldı.
Aktaş 2 kez ifade verdi, operasyon yapıldı
- Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütüne yönelik soruşturmada, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen Aktaş, 30 Nisan ve 11 Mayıs'ta ek ifade verdi. Aktaş, başta Beşiktaş Belediyesi olmak üzere ihale aldığı belediyelerin maddi menfaat karşılığında hak ediş ödemelerini yaptıklarını belirtti. Belediye başkan ve yardımcılarına para vermek, onlara ait taşınmaz ve araçları değerinden yüksek bedellerle almak zorunda kaldığını anlatan Aktaş, 2024 yerel seçimlerinde belediye başkan adaylarının seçim çalışmalarında kullanılmak üzere para ve araç vermeye zorlandığını kaydetti. Savcılık, Aktaş'ın maddi menfaat sağlayan siyasiler, belediye başkan ve yardımcıları ile bu kişilerle irtibatlı şahıslar hakkında verdiği ifadenin ardından yaptığı tespitlerde, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş ve Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka'nın da aralarında bulunduğu 27 şüpheli hakkında "rüşvet alma", "rüşvet verme", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma"dan gözaltı kararı verdi.