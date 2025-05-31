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Darbesever CHP'li Aykut Erdoğdu yolsuzluktan gözaltında

Darbesever CHP'li Aykut Erdoğdu yolsuzluktan gözaltında

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
09:3131/05/2025, Cumartesi
G: 31/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Aykut Erdoğdu
Aykut Erdoğdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında 47 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında, geçmişte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bazı AK Parti mensuplarına yönelik çirkin açıklamalarıyla gündeme gelen eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu da bulunuyor.

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasının ardından operasyon gün geçtikçe genişliyor.


Soruşturma devam ederken, bu sabah saatlerinde İBB'ye 5. dalga operasyonu düzenlendi.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında Eski CHP Milletvekili
Aykut Erdoğdu
, Gaziosmanpaşa, Büyükçekmece, Avcılar, Ceyhan ve Seyhan Belediye başkanlarının da aralarında bulunduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Darbe girişimine destek vermişti


Yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Aykut Erdoğdu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti seçmenine tehditler savurmuştu.


104 emekli amiralin milli iradeyi tehdit edip imzaladıkları skandal darbe çağrışımlı bildiri sonrası konuşan Erdoğdu, şu ifadeleri kullanmıştı;


"Yargılayacağız..."


"Ben o mahkemede bunların yargılandığını göreceğim. Bütün bu yargılamaları da TRT ekranlarından canlı yayında vereceğiz. Uluslararası dillerde de vereceğiz ki herkes bilsin vatana ihanet etmesin. Vatana ihanet edenlerin ne hale düştüğünü herkes görsün.

Askerlere şunu söylüyorum (Amirallere); Allah sizden razı olsun bir ömür verdiniz bizim güvenliğimiz için. Aykut kardeşiniz de CHP de sizleri bunlara yedirecek değil. Memleketi hep beraber düşünelim. Efkarınız varsa da bölüşürüz."



#CHP
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