Darbesever CHP'li Aykut Erdoğdu yolsuzluktan gözaltında

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında 47 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında, geçmişte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bazı AK Parti mensuplarına yönelik çirkin açıklamalarıyla gündeme gelen eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu da bulunuyor.
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasının ardından operasyon gün geçtikçe genişliyor.
Soruşturma devam ederken, bu sabah saatlerinde İBB'ye 5. dalga operasyonu düzenlendi.
Darbe girişimine destek vermişti
Yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Aykut Erdoğdu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti seçmenine tehditler savurmuştu.
104 emekli amiralin milli iradeyi tehdit edip imzaladıkları skandal darbe çağrışımlı bildiri sonrası konuşan Erdoğdu, şu ifadeleri kullanmıştı;