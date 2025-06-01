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İBB'ye 5. dalga operasyonu: Gözaltı sayısı 34'e yükseldi, 7 şüpheli aranıyor

İBB'ye 5. dalga operasyonu: Gözaltı sayısı 34'e yükseldi, 7 şüpheli aranıyor

11:431/06/2025, Pazar
G: 1/06/2025, Pazar
IHA
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Şüpheli konumundaki 3 kişinin cezaevinde, 3'ünün yurt dışında olduğu belirlendi.
Şüpheli konumundaki 3 kişinin cezaevinde, 3'ünün yurt dışında olduğu belirlendi.

İBB'ye yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında düzenlenen son operasyonda gözaltına alınan şüpheli sayısı 34 oldu. 47 adrese yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli firar olarak aranıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen "yolsuzluk" iddialı soruşturma kapsamında 5. dalga operasyon başlatılmış, aralarında belediye başkanlarının da bulunduğu 47 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Operasyonda gözaltına alınanların sayısı 34'e yükseldi.

Ekiplerce yürütülen çalışmalarda, şüpheli konumundaki 3 kişinin cezaevinde, 3'ünün yurt dışında, 7 şüphelinin ise firari konumda olduğu belirlendi.



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