İBB Başkanvekili Nuri Aslan hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında adliyede güvenlik görevlilerini tehdit ettiği gerekçesiyle "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan re’sen soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Ne olmuştu?
İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığında usulsüz eylemlerde bulunulması iddiasına ilişkin 10 şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 7 kişi ise sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Mahkemenin kararından önce İBB Başkanvekili Nuri Aslan adliyeye gelerek bilgi almak istedi. Aslan'ın bariyerlerden geçişine izin verilmeyince ortalık karıştı. Adliye görevlileri ile Aslan arasında tartışma yaşandı.