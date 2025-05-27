Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
İBB Başkanvekili Nuri Aslan hakkında soruşturma başlatıldı

İBB Başkanvekili Nuri Aslan hakkında soruşturma başlatıldı

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
11:1227/05/2025, Salı
G: 27/05/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Nuri Aslan adliyedeki güvenlik görevlileri ile tartışma yaşamıştı.
Nuri Aslan adliyedeki güvenlik görevlileri ile tartışma yaşamıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında adliyede güvenlik görevlilerini tehdit ettiği gerekçesiyle "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan re’sen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 45 şüphelinin ifadeleri alınırken, adliye güvenlik görevlilerine yönelik tehditte bulunduğu iddia edilen İBB Başkanvekili
Nuri Aslan
hakkında
"görevi yaptırmamak için direnme"
suçlamasıyla soruşturma açıldı.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada,
"İstanbul Büyükşehir Belediye başkan vekili Nuri Aslan hakkında dün (27/5/2025) İstanbul Büyükşehir Belediyesi görevlilerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında sorgu işlemleri sırasında Adliyemiz güvenlik görevlilerini tehdit ettiği tespitiyle “Görevi Yaptırmamak İçin Direnme” suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca re’sen soruşturma başlatılmıştır."
denildi.

Ne olmuştu?


İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığında usulsüz eylemlerde bulunulması iddiasına ilişkin 10 şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 7 kişi ise sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.


Mahkemenin kararından önce İBB Başkanvekili Nuri Aslan adliyeye gelerek bilgi almak istedi. Aslan'ın bariyerlerden geçişine izin verilmeyince ortalık karıştı. Adliye görevlileri ile Aslan arasında tartışma yaşandı.




#İBB
#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
#Nuri Aslan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İşsizlik maaşı bayramdan önce yatacak mı, ne zaman yatar? 2025 Haziran işsizlik maaşı Kurban Bayramı ödeme tarihleri