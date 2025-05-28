İBB soruşturmasında bir itirafçı daha: İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz etkin pişmanlıktan yararlandı

Beyaz, ifadesinde, Bakırköy'de bulunan bir alışveriş merkezi projesi için kendisinden 5 milyon dolar rüşvet istendiğini öne sürdü. Bu talebin, Bakırköy Belediyesi İmar'dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz ve Süleyman Atik tarafından iletildiğini belirtti. Beyaz, bu durumu CİMER'e bildirdiğini ifade etti.