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İBB soruşturmasında bir itirafçı daha: İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz etkin pişmanlıktan yararlandı

İBB soruşturmasında bir itirafçı daha: İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz etkin pişmanlıktan yararlandı

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
09:4228/05/2025, Çarşamba
G: 28/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Ekrem İmamoğlu - Seyfi Beyaz
Ekrem İmamoğlu - Seyfi Beyaz

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun birçok projede ortağı olduğu iddia edilen Seyfi Beyaz etkin pişmanlık kapsamında ifade verdi. Beyaz ev hapsi şartıyla tahliye edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında itirafçı olanların sayısı her geçen gün artıyor.


Yolsuzluktan tutuklu bulunan eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Ekrem İmamoğlu
’yla çeşitli projelerde ortaklık yaptığı öne sürülen Seyfi Beyaz, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade verdi.

İmamoğlu'nun finansal işlerinde önemli bir rol üstlendiği iddia edilen Beyaz, etkin pişmanlıktan faydalanarak ev hapsi şartıyla tahliye edildi.


"5 milyon dolar rüşvet istendi"


Beyaz, ifadesinde, Bakırköy'de bulunan bir alışveriş merkezi projesi için kendisinden 5 milyon dolar rüşvet istendiğini öne sürdü. Bu talebin, Bakırköy Belediyesi İmar'dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz ve Süleyman Atik tarafından iletildiğini belirtti. Beyaz, bu durumu CİMER'e bildirdiğini ifade etti.

Ayrıca, İmamoğlu'nun kasası olduğu iddia edilen Adem Soytekin hakkında da önemli açıklamalarda bulundu. Beyaz, Soytekin ile resmi bir ortaklıkları olmadığını ancak şirketine ait üç projenin kaba inşaatlarının Soytekin tarafından yapıldığını belirtti. Beylikdüzü'ndeki Teras Park AVM projesinin de kaba inşaatının Soytekin tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.


Seyfi Beyaz kimdir?


Seyfi Beyaz, Beyaz İnşaat’ın kurucu ortaklarından biri olup, şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Gümüşhane doğumlu olan Beyaz, ortaokul ve lise eğitimini İstanbul'da tamamlamış, ardından Çanakkale Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olmuştur. 1980 yılında, babası Ahmet Beyaz ve kardeşi Muzaffer Beyaz ile birlikte Beyaz İnşaat'ı kurarak inşaat sektörüne girdi.


Seyfi Beyaz,
2025 yılı Nisan ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanmış, ancak etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak ifadesinde önemli bilgiler sunmuş ve Mayıs ayında tahliye edilmiştir.

İfadesinde, Ekrem İmamoğlu'nun kasası olduğu iddia edilen Adem Soytekin ile yaptığı iş ilişkilerini ve bazı projelerdeki usulsüzlükleri detaylandırmıştır.


İtirafçı olanlar kimler?


Murat Abbas: İ
BB Kültür A.Ş. Genel Müdürü, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldu. İfadesinde, ihalelerin nasıl şekillendiği, kimin kazanacağının önceden belirlendiği ve paraların nasıl aktarıldığı gibi detayları anlattı. Ayrıca, operasyonun önceden bilindiğine dair bir toplantı yapıldığını iddia etti.

Ertan Yıldız:
Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı olarak bilinen Yıldız, itirafçı oldu ve rüşvet ağını detaylı bir şekilde savcılığa anlattı. İfadesinde, İmamoğlu ile ilişkilerinin 2013’te başladığını ve yolsuzluk çarkındaki rolünü itiraf etti.

Meral Çakır:
Soruşturmada müşteki sıfatıyla ifade veren Çakır, nişanlısı Ahmet Çiçek’in, Murat Kapki ve Muhittin Palazoğlu’na naylon fatura kestiğini itiraf etti.

Noyan Kırmızıgül:
Üçüncü dalga operasyonda itirafçı olan Kırmızıgül, rüşvet aldığını ikrar etti.

Mehmet Muhittin Palazoğlu:
İş insanı Palazoğlu, etkin pişmanlıktan yararlanmak için itirafçı oldu ve soruşturmada önemli bilgiler verdiği belirtildi.

#Ekrem İmamoğlu
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