İBB 45 otoparkı açmıyor

İstanbul’da otopark sorunu kangren haline dönüştü. İBB iştiraklerinden İSPARK, kent genelindeki 36 otoparkı “ruhsatları bulunmadığını” belirterek “yangın ve deprem tedbiri” gerekçesiyle 29 Nisan’da geçici olarak kapatmıştı. İBB Avrupa Yakası Zabıta Müdürü Hakan Aplak ile İBB Anadolu Yakası Zabıta Müdürü Nazan Başelli’nin İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasından sonra göreve gelen yeni yöneticilerin, bu otoparkları “güvenlik” bahanesiyle değil, eski işleyişten sorumlu tutulmamak için kapattıkları öğrenildi. Söz konusu otoparkların aniden kapatılması, araçlarına yer bulmakta zorlanan İstanbulluları büyük sıkıntıya sokmuştu. Bu mağduriyet yetmezmiş gibi, Avrupa ve Anadolu yakasındaki 45 yeni otoparkın da iskan nedeniyle ruhsat alınamadığı için İSPARK’a teslim edilemediği ortaya çıktı. Sancaktepe, Bakırköy, Pendik, Sarıyer, Beykoz, Bahçelievler, Zeytinburnu, Kadıköy, Küçükçekmece ve Beşiktaş’ta 1'er, Üsküdar, Sultangazi, Bağcılar ve Başakşehir’de 2’şer, Ümraniye, Kartal, Eyüpsultan ve Esenler’de 3'er, Ataşehir ve Fatih’te 4'er, Maltepe’de 7 otopark, yapımı tamamlanmasına rağmen faaliyete açılmadı. İBB yönetimi, İstanbulluların park sorununu çözecek 45 otoparkı boş boş bekletiyor.