Kasada mermi var

Şüpheliler ifadelerinde açıklamalar yaptı. İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın’ın Giresun'daki yayla evinde kapalı bir kasa bulunmuştu. Akın, kasa ile ilgili şunları söyledi: “Giresun'daki yayla evimde yapılan aramada ele geçirilen kasa içerisinde mermi vardı. Ben eski Özel Harekat polisi olduğum için silahlara da merakım vardır. Bu sebeple alıp kasaya koymuştum.”

Gözaltındaki İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık da İBB, İstanbul Ulaşım Hizmetleri ve Araç Kiralama San. Tic. A.Ş. ile Beylikdüzü Belediyesi’nden kendisine gönderilen 4 milyon 696 bin 974 liranın maaş ve çalıştığı pozisyondan ötürü aldığı huzur hakları, çalışanlara ödenen promosyonlar olduğunu iddia etti. MASAK raporunda yer alan, İBB'den 113 parçada gönderilen 2 milyon 754 bin 523 liralık ödeme sorulan Saltık, “İBB'de çalışmamdan ötürü hak etmiş olduğum maaşım ve çalışmış olduğum pozisyondan ötürü almış olduğum huzur hakları, çalışanlara ödenen promosyon ve benzeri olduğunu düşünüyorum” dedi. İstanbul Ulaşım Hizmetleri ve Araç Kiralama San. Tic. A.Ş.'den 58 parçada gelen 1 milyon 746 bin 579 lira sorulan Saltık, “Firmanın yönetim kurulu başkanıyım. Bu sebepten ötürü huzur hakkı ve benzeri ödeme almaktayım” ifadesini kullandı. Saltık, Beylikdüzü Belediyesi’nden kendisine 76 parçada gönderilen 195 bin 872 liraya ilişkin da aynı cevabı verdi.