CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlediği 38. Olağan Kurultayı’nın iptali ve yetkili parti organlarının görevden uzaklaştırılması talebiyle açılan davada mahkeme, ihtiyati tedbir talebini reddetti.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde birleştirilen dosyaya ilişkin ikinci duruşma 30 Haziran’da görülecek.

MAHKEME TALEPLERİ DEĞERLENDİRDİ

Bugün saat 10.00’da görülen duruşmada mahkeme heyeti, Çankaya 4 No’lu İlçe Seçim Kurulu’na yazı yazılarak 21. Olağanüstü Kurultay’a dair katılım listesi ve mazbata bilgileri ile Yüksek Seçim Kurulu’na yapılan başvurulara ilişkin kararların temin edilmesini istedi. Mahkeme ayrıca, CHP'den kurultayın yapıldığı tarihte geçerli olan parti tüzüğünün gönderilmesini talep etti.

SORUŞTURMANIN DURUMU BAŞSAVCILIKTAN SORULACAK

CHP Kurultayı'na ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın geldiği aşamanın da bildirilmesi için savcılığa müzekkere yazılmasına karar verildi. Soruşturma kapsamında bugüne kadar çok sayıda tanık ve şüpheli ifadeye başvurulmuş, bazı milletvekilleri ve belediye yöneticilerinin fezlekeye konu olabilecek bağlantıları araştırılmıştı.

İHTİYATİ TEDBİR TALEBİ REDDEDİLDİ

Davanın en kritik noktalarından biri olan “ihtiyati tedbir” talebine ilişkin kararını da açıklayan mahkeme, CHP kurultayında alınan kararların geçici olarak askıya alınmasını talep eden başvuruyu reddetti. Böylece, dava süreci devam ederken parti organlarının faaliyetlerinin sürmesine izin verilmiş oldu.

BİR SONRAKİ DURUŞMA 30 HAZİRAN’DA

Mahkeme, taleplerin yerine getirilmesi ve eksik belgelerin tamamlanması için duruşmayı erteledi. CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptali istemiyle yürütülen davanın üçüncü celsesi, 30 Haziran 2025 tarihinde saat 10.00’da görülecek.



