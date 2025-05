Darbelerin başı: CHP

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluktan tutuklanmasıyla Türkiye’de siyasi atmosfer bir kez daha gerildi. Ana muhalefetteki Cumhuriyet Halk Partisi, her zaman olduğu gibi tercihini hukuktan değil, kaostan yana kullandı. Meşruiyeti tartışılan bir kongre ile CHP’ye Genel Başkan olan Özgür Özel, deşifre olan vurgun ağına cevap vermek yerine yolsuzluğu perdelemek için sokak çağrısı yaptı. Çağrının muhataplık seviyesini orta öğretim düzeyine kadar düşüren Özel, bununla da yetinmeyerek iktidarı cuntacılıkla suçladı. Özel'in, dış basına yaptığı açıklamaların ana teması da aynı vurgu oldu. Peki gerçek darbeci kim? Türkiye’deki darbe, cunta ve muhtıraların organizatörü, en büyük destekçisi kim? Bu sorulara 27 Mayıs 1960 darbesinin 65. yıl dönümünde, yeni belgelerle cevap arayacağız….

CHP’nin darbelerle dirsek teması, demokrasiye geçişin ilk denemelerine kadar uzanıyor. Atatürk’ün oluruyla faaliyetlerine başlayan Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası, kurulduktan 8 ay sonra CHP’nin tazyikleriyle kapatıldı. Parti, programındaki “Parti, dini düşünce ve inançlara saygılıdır” maddesi nedeniyle Şeyh Said olayından sorumlu tutularak mühürlendi. Partinin kurucularından bazıları da kendini darağacından zor kurtardı. Bizzat Mustafa Kemal’in talimatıyla kurulduğu halde siyasi entrikalarla baş edemeyen Serbest Cumhuriyet Fırkası varlığını sadece 4 ay sürdürebildi.

“Bunlara Demokrat Parti’nin dışında bulunan aydın ve sade vatandaşlar tepki büyüttü. Orduda huzursuzluk ve siyasi tartışmalara yol açmaya başladı. 1954 yılından sonra İnönü ve CHP ordu içerisindeki sempatisini kullanarak bazı subay ve generalleri karşı örgütlenmeye itti. Ordu içerisinde son derece etkisi olan İnönü’nün telkinleri ve çabaları sonucu ordu içinde gruplaşmalar tamamen bertaraf edilmeye ve İnönü’nün ve CHP’nin hâkimiyeti tesis edilmeye başlandı. 1950 yılında her aydın, laiklik ilkesinin hükümet tarafından çiğnendiğini ve kullanılmaya başladığını görmeye başladı. Türkçe okunan ve halkın alıştığı ezanın bir kararla Arapçaya dönüşmesi büyük bir tepki uyandırdı. Subayların büyük bir kısmı Demokrat Parti’ye her şeyi göze alarak kafa tutmaya başladı. Nitekim genelkurmay başkanları ve kuvvet komutanları İsmet İnönü’yü ziyaret ederek Demokrat Parti’nin şeriatı getireceğini ve tepki göstermek gerekliliğini İnönü’ye arz etti. İnönü ve generaller çok sinirliydi. ‘Gereğinin yapılacağından kuşku duymayın’ diyerek orduyu biraz olsun rahatlatmıştı İnönü.”

“Adnan Menderes, çıktığı ikinci yurt gezisinin 8 gününde, Bediüzzaman Said Nursi’ye hususi otosunu DP teşkilatı ile emrine vererek tahsis etmiş ve Bediüzzaman’ı Isparta’ya göndermiştir. Bediüzzaman da Menderes’i Isparta’ya davet etmiş. 17 Ekim Pazar günü, Emirdağ’da camilere tuğralı yeşil bayrak asılmış, camilere Osmanlı halifesi geliyor şeklinde yazılar yazılmış, her yer yeşile boyanmış vaziyette Menderes karşılanmaya hazırlanıyordu. Hiçbir yetkili memur kaymakam dahil bayrakları indirmemiş bilakis, Bediüzzaman’ın talebelerine bayrak asılması için belediyenin ve kaymakamlığın tüm olanakları seferber edilmiş, her yer Arapça dua ve yeşil bayraklarla donatılmıştı. Cumhuriyet rejimine, cumhuriyet kanunlarına adeta meydan okurcasına, orduya ve CHP’ye, İnönü’ye gözdağı veriliyordu. İnönü, ordu boş durmuyor, toplantı üstüne toplantı yapıyordu. Ordu, aydınlar ve gazetecilerle ayrı ayrı görüşmeler yaparak Cumhuriyet ve Atatürk inkılaplarını koruyacaklarına dair yemin ettiriliyordu.”