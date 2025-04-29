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Bir yerde cunta varsa orada CHP vardır

Bir yerde cunta varsa orada CHP vardır

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
04:0029/04/2025, Salı
G: 29/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Yalçın'ın açılış konuşmasının ardından "Bir Dik Duruşun Hikayesi" isimli video gösterimi yapıldı.
Yalçın'ın açılış konuşmasının ardından "Bir Dik Duruşun Hikayesi" isimli video gösterimi yapıldı.

AK Parti, 27 Nisan e-muhtırasının 18'inci yılında "Cuntacılık ve Darbecilikle Mücadelede 27 Nisan" paneli düzenledi. Panelde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, vesayetçi zihniyeti eleştirerek, "Bir yerde cunta varsa, orada CHP vardır" dedi. Yalçın, 27 Nisan'a karşı sergilenen dik duruşun, Türkiye'nin demokrasi mücadelesinde dönüm noktası olduğunu vurguladı.

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığınca, 27 Nisan 2007'de yayınlanan ve Türk demokrasisinin "kara lekesi" olarak anılan "e-muhtıra"nın 18'inci yılı dolayısıyla "Cuntacılık ve Darbecilikle Mücadelede 27 Nisan" paneli düzenledi. "Bir Dik Duruşun Hikayesi" temasıyla parti genel merkezinde gerçekleştirilen panelde konuşan AK Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, vesayetçilik zihniyetinin, ülkenin gelişme ve ilerlemesini engelleyen en temel faktörlerden biri olduğunu söyledi.


DARBELERİ UNUTTURMAYALIM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkındaki soruşturmalarla ilgili ifadeleri üzerinden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştiren Yalçın, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partimizi, doğrudan doğruya hiçbir şekilde ilgilendirmeyen bir yolsuzluk soruşturması üzerinden 'cuntacı' ilan etmeye kalkışması aklımıza ve hafızamıza hakarettir. Bu iftiraların hiçbirini kabul etmiyoruz ve 'Bir yerde cunta varsa orada CHP vardır' diyoruz" ifadelerini kullandı. Yalçın, AK Parti olarak darbelerle, muhtıralarla, vesayetle mücadeleyi en etkin biçimde veren parti olmanın gururunu yaşadıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti: "CHP Genel Başkanı'nın cüretkarlığı ya cehaletinden ya da gerçekleri sınırsızca çarpıtabileceğine olan inancından kaynaklanıyor olabilir. Ancak böylesi bir cüretkarlığa meydanı bırakırsak bunca yıl boyunca demokrasi için darbecilik zihniyetine karşı verdiğimiz mücadelenin hakkını da vermemiş oluruz. O nedenle darbeleri ve darbecileri hatırlamak ve hatırlatmak hepimizin görevidir."


AK PARTİ DİK DURUŞ SERGİLEDİ

AK Parti'nin 27 Nisan 2007'de yayınlanan "e-muhtıra"yı reddettiğini ve yok saydığını anımsatan Yalçın, "AK Partililer o tarihlerde sokakları işgal etmedi. Yalanlara iftiralara başvurmadı. Provokasyonlara kalkışmadı. Kutsallara küfretmedi. Boykot çağrısında bulunmadı. Tencere tava çalmadı. AK Partililer büyük bir vakar ve sükunetle sandığa gitti ve iradesine sandıkta bir kez daha sahip çıktı. AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde cesaretle dik bir duruş sergiledi" şeklinde konuştu. Yalçın, demokrasi tarihinde ilk kez askeri vesayete karşı bir dik duruş sergilendiğini belirterek, şunları kaydetti: "27 Nisan e-muhtırasına karşı konulan dik duruş, sonrasında vesayet mekanizmalarının teker teker çökertilmesinin de başlangıcı oldu. Bugün herhangi bir parti iktidara geldiğinde muktedir olabileceğini düşünüyorsa işte bu 27 Nisan e-muhtırasına karşı konulan tavırla başlayan şanlı bir devrim sürecinin sonucudur."


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