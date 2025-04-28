CHP'li dört belediyeye terör soruşturması: Başkan yardımcılarının da aralarında olduğu 25 kişi için kamu davası açıldı

DHKP/C terör örgütüne finans sağladığı iddia edilen 25 kişi hakkında kamu davası
Terör örgütü DHKP/C'ye finans sağladıkları iddiasıyla Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediyelerinin eski çalışanlarının da aralarında bulunduğu 34 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturma sürüyor. 25 şüpheli hakkında DHKP/C terör örgütüne finans sağlama iddiaları ile ilgili İstanbul Ceza Mahkemesi nezdinde kamu davası açıldı. Dava 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecektir.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2014-2016 yıllarında Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli belediyelerinde çalışan bazı şüphelilerce terör örgütü DHKP/C'ye finansman sağlandığı, örgütün ele geçirdiği bir tekstil firmasının girdiği Şişli ve Sarıyer belediyelerince düzenlenen ihalelerde usulsüzlükler yapıldığı iddiasına yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.
25 şüpheli hakkında DHKP/C terör örgütüne finans sağlama iddiaları ile ilgili İstanbul Ceza Mahkemesi nezdinde kamu davası açıldı.
İşte kamu davası açılan o isimler
- Abdullah Der-eski Ataşehir belediye başkan yardımcısı,
- Emir Sarıgül- eski Şişli başkan yardımcısı
- Hayri İnönü-eski Şişli belediye başkanı
- Erdoğan Yıldız-eski Şişli belediye başkan yard.
- Haydar Battal-eski Maltepe belediye bşk. Yrd.
- Kalender Özdemir-eski ataşehir bşk. Yrd.
- Mehrali Seçme-eski Şişli belediye bşk. Yrd.
- Melih Morsümbül- eski Maltepe belediye bşk. Yrd. Şimdi Manisa şehzadeler belediye bşk. Yrd.
- Şükrü Genç-eski Sarıyer belediye bşk. Yrd.’nın aralarında olduğu toplam
Dava 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.
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