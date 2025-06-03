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Özgür Özel İzmir'deki krizi görmezden geldi

Özgür Özel İzmir'deki krizi görmezden geldi

16:063/06/2025, Salı
G: 3/06/2025, Salı
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CHP'nin yönettiği İzmir'de belediye işçileri grevde.
CHP'nin yönettiği İzmir'de belediye işçileri grevde.

CHP'li Cemil Tugay'ın belediye başkanı olduğu İzmir'de belediye işçilerinin greve gitmesiyle birlikte sokaklar çöp yığınlarıyla dolarken, kamuoyunun gözleri CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e çevrildi. Ancak Özel, partisinin grup toplantısında bu krize hiç değinmedi. Gündeminde ise büyük ölçüde ekonomik gelişmeler ve parti içi tartışmalara neden olan kurultay sürecine dair şaibe iddiaları vardı. Şehrin hijyen sorunu ve vatandaş tepkileri görmezden gelinirken, Özel’in sessizliği dikkat çekti.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı iştiraklerde yaklaşık 23 bin çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç çıkmamasıyla işçilerin grevi devam ediyor.


Hizmetler durma noktasında


İZELMAN, İZENERJİ ve EGEŞEHİR şirketlerinde çeşitli hizmet alanlarında görev yapan Genel-İş Sendikasına üye işçilerin grevi nedeniyle kentteki hizmetler aksıyor.



İşçilerin eylemi nedeniyle aksayan hizmetler arasında temizlik ve ulaşım da bulunuyor.


Kentin çeşitli noktalarında Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki alanlarda, çöplerin toplanmaması nedeniyle çöp yığınları oluştu.


Kaldırım ve yollara taşan çöpler, kirliliğe ve kötü kokuya neden oldu.



Toplu taşıma felç


Kentte belediye otobüsleriyle verilen toplu taşıma hizmeti de aksıyor.


Az sayıda yapılan seferler duraklarda bekleme süresini artırdı.


İzmir'e değinmedi


Tüm bu süreç yaşanırken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaşananlarla ilgili yapacağı değerlendirmeler merak ediliyordu


CHP Genel Başkanı, TBMM'de partisinin grup toplantısına katıldı.



Burada uzun bir konuşma gerçekleştiren Özel, dakikalar boyunca İzmir'de yaşananlara ilişkin bir değerlendirmede bulunmadı.


Özel konuşmasında genellikle ekonomi ve şaibeli kurultay iddialarına değindi.




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