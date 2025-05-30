Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Kılıçdaroğlu 'şaibeli kurultay' sessizliğini bozdu: Sizden korkan sizden namerttir

Kılıçdaroğlu 'şaibeli kurultay' sessizliğini bozdu: Sizden korkan sizden namerttir

18:4130/05/2025, Cuma
G: 30/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Kılıçdaroğlu, ölüm tehditleri aldığını söyledi.
Kılıçdaroğlu, ölüm tehditleri aldığını söyledi.

CHP'nin 'şaibeli kurultay'ına yönelik soruşturma devam ederken partinin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, sessizliğinin suskunluk değil sorumluluk olduğunu ifade etti. 'Şaibeli kurultay'ın ardından sistematik bir linç kampanyasına maruz bırakıldığını belirten Kılıçdaroğlu, can güvenliğine yönelik tehditler aldığını da söyledi. Hakkındaki iddiaları yalanlayan Kılıçdaroğlu, "Beni direklere asacaklara, silahla vuracaklara, beni yakacaklara, taşlatacaklara, bir adım attırmayacaklara ve lamalara söylüyorum: Sizden korkan sizden namerttir." ifadelerini kullandı.

CHP'nin 20 Kasım 2023'te gerçekleştirilen
38. Olağan Kurultayı
'na ilişkin 'şaibe' iddialarına ilişkin soruşturma sürüyor.
CHP içinde de bölünmelere ve gruplaşmalara yol açan şaibe tartışmalarının hedefinde olan partinin eski Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu
, X hesabından yaptığı paylaşım ile sessizliğini bozdu.

"Mesleklerini kirleten bazı gazeteciler"

Kılıçdaroğlu, "
Sessizliğimiz suskunluk değil, sorumluluktur…
" ifadeleriyle başladığı açıklamasında kurultay sonrası sistematik bir linç kampanyasına maruz kaldığını belirterek can güvenliğine yönelik tehditler aldığını ifade etti.
'Elektrik direğine asılmak' ve 'silahla vurmak isteyenlerin olduğu' yönünde tehdit edildiğini belirten Kılıçdaroğlu, "
Tehditler, iftiralar ve kirli kampanyalar bir araya gelmiş durumda. Sahte sosyal medya hesaplarından, fonlanan sözde akademisyenlere, iftira ve manipülasyonla mesleklerini kirleten bazı gazetecilere kadar uzanan geniş bir cepheyle karşı karşıyayız.
" dedi.

Tehditlere cevap verdi

Siyasi istikballeri uğruna geçmişte kendisinin yanında saf tutanların ve bazı siyasetçilerin de sözünü ettiği cepheye katıldığını kaydeden Kılıçdaroğlu, "Hepsi bir ağızdan, hiçbir bilgi sahibi olmadığım, hiçbir dahlimin bulunmadığı bir konuda konuşmamı talep ediyorlar." ifadelerine yer verdi.

Kendisini tehdit edenlere yönelik, "
Sizden korkan sizden namerttir.
" sözleriyle cevap veren Kılıçdaroğlu, CHP'nin düşmanlarını yine CHP'nin harim-i ismetinde boğmaya muktedir olduğunu da kaydetti.

"Beni elektrik direğine asmakla tehdit edenler var"

Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sessizliğimiz Suskunluk Değil, Sorumluluktur…

20 Kasım 2023 tarihinde, 38. Kurultayımızın üzerinden henüz iki hafta geçmişken, kurultaya ilişkin bazı iddialar kamuoyuna yansımaya başladı. O gün yayımladığım videoda, partimizi korumak adına gerekli olan her şeyi açıkça ve kararlılıkla dile getirdim.

Ancak o günden bu yana, organize edilmiş, kimliklerini gizleyerek karanlıkta hareket eden trol hesaplar üzerinden sistematik bir linç kampanyasına maruz bırakılıyorum.

Can güvenliğime yönelik açık tehditler alıyorum.

Beni elektrik direğine asmakla tehdit edenler de var, silahla vurulmamı isteyenler de…

"Dün yanımda saf tutanlar da bu koroya katıldı"

Tehditler, iftiralar ve kirli kampanyalar bir araya gelmiş durumda.

Sahte sosyal medya hesaplarından, fonlanan sözde akademisyenlere, iftira ve manipülasyonla mesleklerini kirleten bazı gazetecilere kadar uzanan geniş bir cepheyle karşı karşıyayız.

Ve ne yazık ki, dün siyasi ikballeri uğruna yanımda saf tutan, bir zamanlar benimle yol yürümeyi bir övünç sayarken bugün başka mecralara savrulmuş bazı siyasetçiler de bu koroya katılmış durumda.

"Hiçbir bilgi sahibi olmadığım konuda konuşmamı istiyorlar"

Hepsi bir ağızdan, hiçbir bilgi sahibi olmadığım, hiçbir dahlimin bulunmadığı bir konuda konuşmamı talep ediyorlar.

Oysa biz, bu milletin hakiki gündeminden sapmadan yürümek zorundayız.

Şahsi değil, kamusal olana; dedikoduya değil, hakikate yaslanmak zorundayız.

Ben, polemikle değil halkla konuşan bir siyasetçiyim.

Ve beni tanıyan herkes bilir: Eğer ortada bir gerçeklik varsa, onu eğip bükmeden, çekinmeden, dimdik bir duruşla dile getirmekten asla geri durmam.

"Sizden korkan sizden namerttir"

Beni direklere asacaklara, silahla vuracaklara, beni yakacaklara, taşlatacaklara, bir adım attırmayacaklara ve lamalara söylüyorum: Sizden korkan sizden namerttir.

Benden bir mesaj bekleyen herkese buradan açıkça sesleniyorum:

Herkes bilsin ki; bu partinin düşmanlarını, yine bu partinin harim-i ismetinde boğmaya muktediriz."

Nevşin Mengü'nün 'dosya kapatalım' iddiası

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımında kullandığı 'mesleklerini kirleten gazeteciler' sözleri ise akıllara 'dosyayı kapatalım' iddiasını ortaya atan Nevşin Mengü'yü getirdi.

Hatırlanacağı üzere Mengü, CHP Kurultay soruşturması ile ilgili bir iddiayı gündeme getirmiş ve "Edindiğim bilgiye göre savcı, Kılıçdaroğlu'na mesaj göndererek 'Gelir ifadesinde kurultayda yolsuzluk yoktur, ben böyle şeyi görmedim, şahit olmadım' derse dosyayı kapatırız demiş. Ancak Kemal Bey yine de ifade vermeye gitmemiş" iddiasında bulunmuştu.



#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#Şaibeli Kurultay
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Son dakika 2025 Tediye ödeme tarihleri belli oldu: İlave tediyeler bayramdan önce mi yatacak? Resmi Gazete'de yayımlandı