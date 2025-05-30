Kılıçdaroğlu 'şaibeli kurultay' sessizliğini bozdu: Sizden korkan sizden namerttir

CHP'nin 20 Kasım 2023'te gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı 'na ilişkin 'şaibe' iddialarına ilişkin soruşturma sürüyor.

CHP içinde de bölünmelere ve gruplaşmalara yol açan şaibe tartışmalarının hedefinde olan partinin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , X hesabından yaptığı paylaşım ile sessizliğini bozdu.

"Mesleklerini kirleten bazı gazeteciler"

Kılıçdaroğlu, " Sessizliğimiz suskunluk değil, sorumluluktur… " ifadeleriyle başladığı açıklamasında kurultay sonrası sistematik bir linç kampanyasına maruz kaldığını belirterek can güvenliğine yönelik tehditler aldığını ifade etti.

'Elektrik direğine asılmak' ve 'silahla vurmak isteyenlerin olduğu' yönünde tehdit edildiğini belirten Kılıçdaroğlu, " Tehditler, iftiralar ve kirli kampanyalar bir araya gelmiş durumda. Sahte sosyal medya hesaplarından, fonlanan sözde akademisyenlere, iftira ve manipülasyonla mesleklerini kirleten bazı gazetecilere kadar uzanan geniş bir cepheyle karşı karşıyayız. " dedi.

Tehditlere cevap verdi

Siyasi istikballeri uğruna geçmişte kendisinin yanında saf tutanların ve bazı siyasetçilerin de sözünü ettiği cepheye katıldığını kaydeden Kılıçdaroğlu, "Hepsi bir ağızdan, hiçbir bilgi sahibi olmadığım, hiçbir dahlimin bulunmadığı bir konuda konuşmamı talep ediyorlar." ifadelerine yer verdi.

Kendisini tehdit edenlere yönelik, " Sizden korkan sizden namerttir. " sözleriyle cevap veren Kılıçdaroğlu, CHP'nin düşmanlarını yine CHP'nin harim-i ismetinde boğmaya muktedir olduğunu da kaydetti.

"Beni elektrik direğine asmakla tehdit edenler var"

Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sessizliğimiz Suskunluk Değil, Sorumluluktur…

20 Kasım 2023 tarihinde, 38. Kurultayımızın üzerinden henüz iki hafta geçmişken, kurultaya ilişkin bazı iddialar kamuoyuna yansımaya başladı. O gün yayımladığım videoda, partimizi korumak adına gerekli olan her şeyi açıkça ve kararlılıkla dile getirdim.

Ancak o günden bu yana, organize edilmiş, kimliklerini gizleyerek karanlıkta hareket eden trol hesaplar üzerinden sistematik bir linç kampanyasına maruz bırakılıyorum.

Can güvenliğime yönelik açık tehditler alıyorum.

Beni elektrik direğine asmakla tehdit edenler de var, silahla vurulmamı isteyenler de…

"Dün yanımda saf tutanlar da bu koroya katıldı"

Tehditler, iftiralar ve kirli kampanyalar bir araya gelmiş durumda.

Sahte sosyal medya hesaplarından, fonlanan sözde akademisyenlere, iftira ve manipülasyonla mesleklerini kirleten bazı gazetecilere kadar uzanan geniş bir cepheyle karşı karşıyayız.

Ve ne yazık ki, dün siyasi ikballeri uğruna yanımda saf tutan, bir zamanlar benimle yol yürümeyi bir övünç sayarken bugün başka mecralara savrulmuş bazı siyasetçiler de bu koroya katılmış durumda.

"Hiçbir bilgi sahibi olmadığım konuda konuşmamı istiyorlar"

Hepsi bir ağızdan, hiçbir bilgi sahibi olmadığım, hiçbir dahlimin bulunmadığı bir konuda konuşmamı talep ediyorlar.

Oysa biz, bu milletin hakiki gündeminden sapmadan yürümek zorundayız.

Şahsi değil, kamusal olana; dedikoduya değil, hakikate yaslanmak zorundayız.

Ben, polemikle değil halkla konuşan bir siyasetçiyim.

Ve beni tanıyan herkes bilir: Eğer ortada bir gerçeklik varsa, onu eğip bükmeden, çekinmeden, dimdik bir duruşla dile getirmekten asla geri durmam.

"Sizden korkan sizden namerttir"

Beni direklere asacaklara, silahla vuracaklara, beni yakacaklara, taşlatacaklara, bir adım attırmayacaklara ve lamalara söylüyorum: Sizden korkan sizden namerttir.

Benden bir mesaj bekleyen herkese buradan açıkça sesleniyorum:

Herkes bilsin ki; bu partinin düşmanlarını, yine bu partinin harim-i ismetinde boğmaya muktediriz."

Nevşin Mengü'nün 'dosya kapatalım' iddiası

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımında kullandığı 'mesleklerini kirleten gazeteciler' sözleri ise akıllara 'dosyayı kapatalım' iddiasını ortaya atan Nevşin Mengü'yü getirdi.

Hatırlanacağı üzere Mengü, CHP Kurultay soruşturması ile ilgili bir iddiayı gündeme getirmiş ve "Edindiğim bilgiye göre savcı, Kılıçdaroğlu'na mesaj göndererek 'Gelir ifadesinde kurultayda yolsuzluk yoktur, ben böyle şeyi görmedim, şahit olmadım' derse dosyayı kapatırız demiş. Ancak Kemal Bey yine de ifade vermeye gitmemiş" iddiasında bulunmuştu.







