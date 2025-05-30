Kılıçdaroğlu’na 'işbirlikçi' dedi: Yanıt Kaftancıoğlu'ndan geldi

Canan Kaftancıoğlu CHP'nin ele geçirilmesi gibi bir durumun olmadığını ileri sürdü.
CHP'de 'şaibeli kurultay' davasında Kemal Kılıçdaroğlu’nun göreve iadesi talebinin mahkeme tutanaklarına geçmesi, parti içinde sert tartışmaları tetikledi. CHP’li Yunus Emre, “CHP’ye kayyum olmaya hevesli birileri varsa akıllarını başlarına alsın” çıkışıyla dikkat çekerken, yanıt ise Canan Kaftancıoğlu’ndan geldi. Kaftancıoğlu "Parti içi kutuplaşmayı artırmak doğru mu, bir düşünmeni isterim. CHP ele geçirilemeyen ve asla ele geçirilemeyecek son kaledir" ifadelerini kullandı.
CHP’nin ‘şaibeli kurultay’ davasında, Kemal Kılıçdaroğlu’nun göreve iadesi talebinin mahkeme tutanaklarına geçmesiyle başlayan tartışma alevlendi.
"Akıllarını başlarına alsınlar"
"Akıllarını başlarına alsınlar"
Gelişmeler hakkında açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre,
"CHP’ye kayyum olmaya hevesli birileri varsa akıllarını başlarına alsınlar"
dedi. Emre,
"Atatürk’ün partisinde Kurultaydan alınmayan yetki kullanılamaz. Her kim ki yetkiyi delegelerden değil iktidar güdümündeki yargıdan alacağını düşünüyorsa CHP’li değildir, iş birlikçidir"
ifadelerini kullandı.
- Emre "Elinizden geleni ardınıza koymayın. Okyanus ötesi menşeli planlarınızı başınıza geçireceğiz. Bırakın partiyi teslim almayı, merdivenlerine yaklaşamayacaksınız. Atatürk’ün partisine çökemeyeceksiniz" ifadelerini kullandı.
Kaftancıoğlu'ndan cevap: Bir düşünmeni isterim...
Kaftancıoğlu'ndan cevap: Bir düşünmeni isterim...
Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Emre'ye cevap CHP İstanbul eski il başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan geldi.
X paylaşımında Emre'yi parti içi kutuplaşmayı artıracak cümleler kurmakla suçlayan Kaftancıoğlu
"Hepimiz biliyoruz partimiz zaman zaman zor süreçlerden geçse de ele geçirilemeyen ve asla ele geçirilemeyecek son kaledir!"
ifadelerini kullandı.
Kaftancıoğlu paylaşımında şunları yazdı;
Yunus’cuğum (izninle) yazdıklarından da anlaşıldığı üzere benden daha eski partilisin ve bütün Cumhuriyet Halk partililer bilir ki, Genel Başkanımızla ilgili kurduğun kıymetli cümleler, geçmiş bütün Genel Başkanlarımız için de geçerlidir.
Aksini söylemiyorsun zaten, ancak asıl önemli olan kutuplaşmadan beslenen, senin de söylediğin gibi partimizi bölüp, parçalamaya çalışan ve hep o koltuklarda sonsuza kadar kalmaya çalışan otoriter bir yönetim varken; bana göre nahoş kavramlarla parti içi kutuplaşmayı artıracak cümleler kurmak senin gibi bilgili, birikimki ve deneyimli biri için ne kadar doğru olur? Bir düşünmeni isterim sadece.
Tam da birlik, beraberlik ve dayanışmaya en çok ihtiyaç olunan şu günlerde…
Hepimiz biliyoruz partimiz zaman zaman zor süreçlerden geçse de ele geçirilemeyen ve asla ele geçirilemeyecek son kaledir!
Kaftancıoğlu - İmamoğlu çatışması
Kaftancıoğlu - İmamoğlu çatışması
Kemal Kılıçdaroğlu'na olan yakınlığı ile bilinen Canan Kaftancıoğlu'nun eski İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu
ile olan diyaloğu son yıllarda olumsuz bir seyir izlemişti.
Özellikle 2023 yılında, CHP içindeki "değişim" tartışmaları sırasında aralarındaki fikir ayrılıkları kamuoyuna yansıdı.
2023 Temmuz ayında, CHP İstanbul İl Başkanlığı görevini 1,5 ay içinde devredeceğini açıkladı. Bu kararını
"Devrediyorum ve rahatlıyorum"
sözleriyle duyurdu. İstifasının ardından, 2023 Ekim ayında yapılan CHP İstanbul İl Kongresi'nde, Kaftancıoğlu görevini resmen bıraktı. Yerine Özgür Çelik seçildi.
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