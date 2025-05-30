Kılıçdaroğlu’na 'işbirlikçi' dedi: Yanıt Kaftancıoğlu'ndan geldi

Aksini söylemiyorsun zaten, ancak asıl önemli olan kutuplaşmadan beslenen, senin de söylediğin gibi partimizi bölüp, parçalamaya çalışan ve hep o koltuklarda sonsuza kadar kalmaya çalışan otoriter bir yönetim varken; bana göre nahoş kavramlarla parti içi kutuplaşmayı artıracak cümleler kurmak senin gibi bilgili, birikimki ve deneyimli biri için ne kadar doğru olur? Bir düşünmeni isterim sadece.