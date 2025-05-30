“Dosyayı kapatalım” yalanına suç duyurusu

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı ile 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nın iptali talebiyle açılan davada yargılama sürerken, yeni bir hukuki gelişme yaşandı. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Nevşin Mengü ve akademisyen Emrah Gülsunar hakkında “hakaret” ve “iftira” suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. YouTube kanalında, Kılıçdaroğlu’nun ifade vermediği yönündeki yorumlara değinen Gazeteci Nevşin Mengü, Ankara’daki kaynaklarından edindiğini öne sürdüğü bilgiye göre savcılığın Kılıçdaroğlu’na “Gel ifade ver, ‘CHP’de yolsuzluk olmaz’ de, dosyayı kapatalım” mesajı ilettiğini iddia etmişti. Mengü’nün bu sözleri üzerine Kılıçdaroğlu, avukatı Celal Çelik aracılığıyla savcılığa suç duyurusu dilekçesi sundu. Mengü’nün dile getirdiği iddiaların mesnetsiz ve yalan olduğunu vurgulayan Çelik, Mengü’nün kendisine ulaşmadan açıklama yaptığını söyledi.