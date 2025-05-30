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“Dosyayı kapatalım” yalanına suç duyurusu

“Dosyayı kapatalım” yalanına suç duyurusu

Oğuzhan Ürüşan
04:0030/05/2025, Cuma
G: 30/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Kemal Kılıçdaroğlu, Emrah Gülsunar, Nevşin Mengü.
Kemal Kılıçdaroğlu, Emrah Gülsunar, Nevşin Mengü.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Nevşin Mengü ve akademisyen Emrah Gülsunar hakkında “hakaret” ve “iftira” suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı ile 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nın iptali talebiyle açılan davada yargılama sürerken, yeni bir hukuki gelişme yaşandı. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Nevşin Mengü ve akademisyen Emrah Gülsunar hakkında “hakaret” ve “iftira” suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. YouTube kanalında, Kılıçdaroğlu’nun ifade vermediği yönündeki yorumlara değinen Gazeteci Nevşin Mengü, Ankara’daki kaynaklarından edindiğini öne sürdüğü bilgiye göre savcılığın Kılıçdaroğlu’na “Gel ifade ver, ‘CHP’de yolsuzluk olmaz’ de, dosyayı kapatalım” mesajı ilettiğini iddia etmişti. Mengü’nün bu sözleri üzerine Kılıçdaroğlu, avukatı Celal Çelik aracılığıyla savcılığa suç duyurusu dilekçesi sundu. Mengü’nün dile getirdiği iddiaların mesnetsiz ve yalan olduğunu vurgulayan Çelik, Mengü’nün kendisine ulaşmadan açıklama yaptığını söyledi.

KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF GÖSTERDİ

Kılıçdaroğlu’nun suç duyurusunda bulunduğu bir diğer isim olan akademisyen Emrah Gülsunar da Mengü’nün videosunu alıntılayıp sosyal medya hesabından, Kılıçdaroğlu'nu kastederek “Bu artık sözün bittiği yer. Bu şahıs partiden ihraç edilmeli ve her yerde yüzüne tükürülmelidir” ifadelerini kullanmıştı. Bu ifadelerin de hakaret ve kamuoyu nezdinde hedef gösterme içerdiği gerekçesiyle yasal süreç başlatıldı.



#Kemal Kılıçdaroğlu
#Nevşin Mengü
#Emrah Gülsunar
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