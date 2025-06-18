'Sistem’e para vermeden ödeme olmaz: Baki Aydöner rüşvet olarak iki arsa aldı

İBB soruşturma-sında itiraflar gelmeye devam ediyor. Etkin pişmanlıktan yararlanarak ifade veren iş adamı S.D., asfalt döküm işi yaptığı İBB’den hak edişlerini almak için rüşvet vermek zorunda kaldığını söyledi. Kendini danışman olarak tanıtan Baki Aydöner’in “Sisteme para vermeden ödeme olmaz” dediğini aktaran S.D., Aydöner’e değeri 50 milyon lira olan 2 arsa verdiğini söyledi. İfadesine göre bir asfalt firmasının sahibi olan S.D., 2023 yılında İBB Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 1 milyar 6 milyon TL’lik ihaleyi kazanarak asfalt serim ve döküm işine başladı.





SİSTEMİ BİLİYOR MUSUN?

Şubat 2024 yılında işe başlayan S.D., 3 ay çalışmasına rağmen yaklaşık 380 milyon TL’lik hak edişinin ödenmediğini belirtti. Alacağının 500 milyon liraya ulaşmasına rağmen kendisine küçük küçük ödemeler yapıldığını vurgulayan S.D., 2024 Nisan sonunda Baki Aydemir’in kendisini aradığını belirtti. Aydöner’in kendisini “İBB Başkan Danışmanı” olarak tanıttığını vurgulayan S.D., Aydöner’le randevulaşıp Vadi İstanbul’da bir kafede buluştuklarını dile getirdi. Görüşmede Aydöner’in, “Ekrem İmamoğlu tarafından görevlendirildim. Fatih Keleş görüşmek istemedi. Ödemeni almak istiyorsan sistemi biliyor musun?” dediğini aktardı.





BU İŞLER ÖYLE YÜRÜMÜYOR

S.D. şu ifadeleri kullandı: "Bilmediğimi söyleyince Aydöner 'Bu işler böyle yürüyor. Para vermeden ödeme olmaz' yanıtını verdi. Buna karşı çıkarak 'Kimseye para vermem' dedim. Ancak bu konuşmalara ve geçen zamana rağmen herhangi bir ödeme yapılmadı. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle teklifi kabul etmek zorunda kaldım. Nakit veremeyeceğimi ancak kendisine ait taşınmazları devredebileceğimi söyledim."

Baki Aydöner’in talebiyle, Şile’de bulunan bir taşınmazını, Aydöner’in kardeşi Bulut Aydöner’in sahibi olduğu Hasanoğlu DTM Mobilya İnşaat firmasına devreden S.D. “01 Temmuz 2024’te ilk taşınmazı devrettim. 02 Temmuz 2024’te ise şirketime 70 milyon TL ve 89 milyon TL’lik iki ayrı ödeme yapıldı. Ardından Baki Aydöner, ‘Bak sistemi gördün mü? Parayı verince ödeme geliyor’ dedi. Daha sonra ikinci taşınmazımı da 13 Ağustos 2024’te devretmemi istedi, onu da devrettim. Ardından ödemelerim düzenli yapılmaya başlandı.” İfadelerini kullandı. Taşınmazların piyasa değerinin 50 milyon TL civarında olduğunu söyleyen S.D, bu süreçte hiçbir şekilde bedel almadığını, devirlerin tamamen “zoraki” ve “alacaklarına karşılık” olduğunu söyledi.





OPERASYONU ÖNCEDEN BİLİYORLARDI!

2025 Şubat ayında tekrar arandığını belirten S.D., Baki Aydöner’in “Ekrem İmamoğlu’nun kendilerini operasyon olabileceği yönünde uyardığını” ve taşınmazlarla ilgili geçmişe dönük sahte sözleşmeler tanzim edilmesi gerektiğini söylediğini ifade etti. Bu kapsamda kardeşi T.D.’nin Bulut Aydöner ile Pendik’te buluşarak geçmiş tarihli sözleşmelere imza attığını vurguladı. S.D. bu süreci şöyle anlattı: “Sözleşmelerde taşınmazlar 5-5.5 milyon TL gibi gösterildi. Ancak gerçek değerleri 50 milyon TL civarındaydı. Bu sözleşmelerin suretlerini ve kardeşimin çektiği senet fotoğraflarını dosyaya sundum. Alıcı olarak Hasanoğlu DTM’nin kaşesi yer alıyor. Bu satışlar tamamen göstermelikti. Ne ben ne yakınım herhangi bir bedel almadık. Bu, sistem adı verilen düzene zorla dahil edilmemdir.” S.D., ilk başta Baki Aydöner’e inanmadığını ancak ödemeler yapılmayınca ikna olduğunu söyledi. Aydöner’in sık sık Ekrem İmamoğlu ile olan fotoğraflarını gösterdiğini, Murat Ongun ile samimi telefon konuşmaları yaptığını belirtti. S.D. telefon görüşmelerine ait ekran görüntülerini ve ödeme dekontlarını da dosyaya sundu.





İBB FİRARİSİ DUBAİ’DE

İbrahim Bülbüllü

İBB’deki yolsuzluk ağı kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan İbrahim Bülbüllü’nün, yurt dışına kaçtığı belirlendi. Yasa dışı yollarla yurt dışına firar eden Bülbüllü'nün Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) Dubai’ye gittiği öğrenildi. Bülbüllü hakkında kırmızı bülten gibi uluslararası yakalama kararı talep edilecek. Bülbüllü hakkında, İBB'deki ihale süreçlerine müdahil olduğu ve çıkar amaçlı örgüt kapsamında hareket ettiği iddialarıyla soruşturma başlatılmıştı. Tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü Belediye Başkanı iken AK Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığı görevinde bulunan Bülbüllü, 2019’dan itibaren CHP yönetimindeki İBB’de hukuk danışmanlığı dahil çeşitli pozisyonlarda görev almıştı.



