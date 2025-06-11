İBB soruşturmasında çarpıcı itiraf: Ödemeler Murat Ongun ve Fatih Keleş’in takibindeydi

"2020-2021 yıllarında Kültür AŞ'den alınan üst geçit ihalelerine ilişkin faturaların nasıl kesileceğiyle alakalı Kültür AŞ tarafından patronum olan Eyüp Subaşı'ya (şüpheli) bir çizelge gönderilirdi. Subaşı da bu çizelgeyi bana iletirdi. Ben de bu faturaların nasıl düzenlenmesi gerektiğini H.Ö'ye tarif ederdim. O da bu suretle alt faturaları düzenlerdi ve biz de asıl faturayla birlikte bu alt faturayı Kültür AŞ'ye teslim ederdik."