'Maydonoz Döner' firmasına ikinci dalga FETÖ operasyonu: 63 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, 'Maydonoz Döner' isimli firmanın yetkililerinin, kişisel hesapları ile şirket hesapları üzerinden FETÖ bağlantılı kişilere para transferleri gerçekleştirdikleri tespit edildi. Bu kişilerin büyük bölümünün KHK ile ihraç edilmiş asker, öğretmen ve kamu görevlileri olduğu, söz konusu transferlerin örgütle aidiyet bağını güçlendirmek ve örgütten kopuşları engellemek amacıyla yapıldığı belirlendi.