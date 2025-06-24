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'Maydonoz Döner' firmasına ikinci dalga FETÖ operasyonu: 63 gözaltı

'Maydonoz Döner' firmasına ikinci dalga FETÖ operasyonu: 63 gözaltı

09:2324/06/2025, Salı
IHA
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Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonunda 63 kişi gözaltına alındı
Maydonoz Döner'e FETÖ operasyonunda 63 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Maydonoz Döner' isimli firmanın FETÖ'yle bağlantılı bir çok kişiye finansal destek verdiğine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 63 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca 74 şubeden 29'unun ortaklık bilgisinin ve SGK kaydı olmadığı, geçmişte FETÖ soruşturması geçirmiş kişilere gayri resmi ortaklık vererek istihdam sağladıkları belirlendi.

Maydonoz Döner'e yönelik FETÖ soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 63 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, Maydonoz Döner şubelerinde FETÖ bağlantılı kişilere gayri resmi ortaklık vererek istihdam sağladıkları belirlendi.




Maydonoz Döner'e ikinci dalga operasyon


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, 'Maydonoz Döner' isimli firmanın yetkililerinin, kişisel hesapları ile şirket hesapları üzerinden FETÖ bağlantılı kişilere para transferleri gerçekleştirdikleri tespit edildi. Bu kişilerin büyük bölümünün KHK ile ihraç edilmiş asker, öğretmen ve kamu görevlileri olduğu, söz konusu transferlerin örgütle aidiyet bağını güçlendirmek ve örgütten kopuşları engellemek amacıyla yapıldığı belirlendi.


Soruşturma kapsamında, MASAK raporlarına göre 74 Maydonoz Döner şubesi incelendi. İncelemeler sonucunda, 29 şubenin SGK kaydı ya da resmi ortaklığı bulunmayan, geçmişte FETÖ soruşturması geçirmiş kişilere gayri resmi ortaklık vererek istihdam sağladığı tespit edildi. Bugünİstanbul merkezli 8 ilde 63 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, tüm şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.



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