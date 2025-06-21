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FETÖ firarisi sahte kimlikle yakalandı

FETÖ firarisi sahte kimlikle yakalandı

19:2921/06/2025, Cumartesi
AA
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Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale'de, FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü N.A, sahte kimlikle yakalandı. Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda N.A, başkası adına düzenlenmiş kimlikle ele geçirildi.

Kırıkkale'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, sahte kimlikle yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ'nün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, örgüte üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.A'yı başkası adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakaladı.





#Kırıkkale
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