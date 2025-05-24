59 muvazzafa FETÖ gözaltısı

FETÖ’nün askeri yapılanmasına büyük bir darbe daha vuruldu. FETÖ’ye yönelik soruşturmaların yer aldığı ortak veri havuzunda toplanan bilgileri değerlendiren güvenlik birimlerinden oluşan uzman bir ekip, 8'i Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 13'ü Jandarma Genel Komutanlığı, 36'sı Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 6'sı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na mensup 63 muvazzaf askeri personelin örgütle ilişkisini tespit etti. Şahısların 4'ünün albay, 8'inin yarbay, 12'sinin binbaşı, 15'inin yüzbaşı ve 24'ünün ise astsubay/uzman çavuş rütbelerinde olduğu belirlendi.





36 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

İstihbarat ve güvenlik birimlerinde görev yapan ekibin talebi üzerine başlatılan çalışma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla operasyona dönüştü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince dün sabah 36 ilde operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskında 59 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.





OPERASYONEL HAT KULLANDILAR

Gözaltına alınan şahısların ankesör havuz sistemine giren numaralardan arandıkları tespit edildi. Örgütün gizli haberleşme modeli olan ankesörle aranan şüphelilerin mahrem imam olarak bilinen üst düzey yöneticilerle “Operasyon hat” olarak bilini tek kullanımlık hatlarla görüştükleri belirlendi.





6 AKTİF POLİS YAKALANDI

Öte yandan FETÖ’nün emniyet yapılanmasına yönelikte bir operasyona imza atıldı. FETÖ ile irtibatlı olduklarına ilişkin haklarında itirafçı beyanları bulunan 9 şüpheli için harekete geçildi. İstanbul, Bursa, Ankara, Erzurum ve Gümüşhane'de yapılan eş zamanlı operasyonlarda 6'sı aktif emniyet personeli ile 1'i ihraç, 2'si okul döneminde ilişiği kesilmiş 9 şüpheli yakalandı.



