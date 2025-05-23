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İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 9 zanlı yakalandı

İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 9 zanlı yakalandı

09:5823/05/2025, Cuma
AA
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İstanbul
İstanbul

İstanbul merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda haklarında itirafçı beyanı bulunan 9 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, FETÖ'yle irtibatlı olduklarına ilişkin haklarında itirafçı beyanları bulunan 9 şüpheli için harekete geçildi.

Bu şüphelilerin, örgütün gizli haberleşme yöntemi olan ardışık aranma yöntemini kullanan, garson fişlemeleri ve Bank Asya'da hesabı olan, özellikle fakülte yüksekokulu döneminde emniyet mahrem yapılanmasında bulunduğu tespit edilen kişilerle irtibatlı olduğu belirlendi.

Savcılığın haklarında gözaltı kararı verdiği, 6'sı aktif emniyet personeli ile 1'i ihraç, 2'si okul döneminde ilişiği kesilmiş 9 şüpheli, İstanbul, Bursa, Ankara, Erzurum ve Gümüşhane'de yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı.




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