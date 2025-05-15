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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 11 şüpheli yakalandı

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 11 şüpheli yakalandı

10:3415/05/2025, Perşembe
AA
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İstanbul.
İstanbul.

İstanbul'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, çatışma bölgeleriyle irtibatlı olan ve birlikte hareket ettikleri anlaşılan 11 şüphelinin kimlik ve adreslerini belirledi.

Adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Bu arada, operasyon yapılan adreslerde kalan oturum izni olmayan ve vize ihlali yapan 3 kişi sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.



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