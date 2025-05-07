Adana'da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına Suriye'de silahlı faaliyet yürütüp, yasa dışı yollarla ülkeye girdiği belirlenen 6 Suriye uyruklu şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Adana'da saklandıkları tespit edilen M.S., A.B., H.A., H.H., M.H. ile H.A.'nın Seyhan ve Yüreğir ilçesindeki adreslerinde gözaltına alındı.