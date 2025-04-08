İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 20 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, DEAŞ silahlı terör örgütüyle bağlantılı olan, çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduklarına dair bilgiler bulunan ve ülkemizi hedef alan eylemler gerçekleştirebilecekleri değerlendirilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Kimlikleri tespit edilen 32 kişiyi yakalamak için çalışma başlatan ekipler düzenlenen operasyonda 20 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 20 kişiden haklarında tahdit ve vize ihlali olduğu tespit edilen 5 şüpheli ilgili birimlere teslim edildi.