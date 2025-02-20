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İstanbul'da eylem hazırlığındaki DEAŞ şüphelisi tutuklandı

İstanbul'da eylem hazırlığındaki DEAŞ şüphelisi tutuklandı

12:3320/02/2025, Perşembe
G: 20/02/2025, Perşembe
AA
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İstanbul'da DEAŞ operasyonuı
İstanbul'da DEAŞ operasyonuı

İstanbul’da eylem hazırlığı yaparken yakalanan DEAŞ şüphelisi tutuklandı. Şüphelinin Türkiye’deki Yahudi okulları ve sinagoglara saldırı düzenlemeyi planladığı öğrenildi.

İstanbul Emniyeti, kentte önemli bir operasyon gerçekleştirdi.


İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren ve terör örgütleriyle irtibatlı olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.


Adresleri tespit edildi


Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından Türkiye'de Yahudi okullarına ve sinagoglara gerçekleştirilecek eylemlere katılmayı amaçladığı belirlenen bir şüphelinin kimlik ve adresini tespit etti.



Şüpheli A.A'nın, Türkiye'de ve yurt dışında eylem arayışında olan başka bir şüpheliyle irtibatı da ortaya çıkarıldı.


Fatih'te düzenlenen operasyonla yakalanan A.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.


22 yıl önceki saldırıyı akıllara getirdi


Öte yandan muhtemel DEAŞ saldırılarına ilişkin söz konusu sinagog ve okullarda bir dizi güvenlik tedbiri alındığı ve uyarı yapıldığı ileri sürüldü. Türkiye’de Yahudi topluluğunun ibadet merkezi sayılan sinagoglar, en son 15 Kasım 2003 yılında İstanbul’da hedef alınmış, Beyoğlu ve Şişli ilçe sınırlarında yer alan Neve Şalom ve Betyaakov adlı iki sinagoga El Kaide üyelerince düzenlenen bombalı saldırılarda 20 kişi ölmüş, 250'den fazla kişi de yaralanmıştı.





#İstanbul
#DEAŞ
#terör

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