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Bingöl merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı

Bingöl merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı

14:416/03/2025, Perşembe
IHA
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Bingöl merkezli Samsun ve Malatya'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne (TEM) bağlı ekiplerin özverili çalışmalarıyla, DAEŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin tespiti ve örgüt propagandası yapan şüpheli şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonel çalışma sonucunda Bingöl merkezli gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon neticesinde Bingölde 10, Samsun ve Malatya illerinde 2 olmak üzere toplam 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.


Yapılan aramalarda yasaklı yayınlar, dijital materyaller, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet 6136 SKM kapsamında kesici alet ele geçirildi. 12 şüpheli şahıs hakkında işlem başlatılırken 3 şüpheli şahıs ise yakalanarak tutuklandı.


#Bingöl
#Deaş Terör Örgütü
#Operasyon
#Samsun
#Malatya

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