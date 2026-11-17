17 yaşındaki Sudenaz’dan acı haber

Bingöl-Erzurum kara yolunda akaryakıt istasyonunun marketine gitmek için karşıya geçmeye çalışan iki kişiye otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan 17 yaşındaki Sudenaz Bolluk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.