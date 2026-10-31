Bingöl’de otomobil yayalara çarptı: İki kişi ağır yaralandı
23:02, 31/10/2026, Cumartesi
IHA
Çarpmanın etkisiyle iki kişi ağır yaralandı.
Bingöl’de Ilıcalar mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçmek isteyen iki kişi otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.
Kaza, Bingöl-Erzurum karayolu Ilıcalar mevkiinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, 25 DK 405 plakalı otomobil, Bingöl istikametinden seyir halindeyken yolun karşı tarafında bulunan akaryakıt istasyonunun marketine gitmek amacıyla yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişiye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle 2 kişi ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye nakledildi.
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Başlıklar :BingölOtomobilTrafik kazası