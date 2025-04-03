Somali'den Eş-Şebab ve DEAŞ ile mücadelede yeni hamle

, Eş-Şebab ve DEAŞ terör örgütleriyle mücadeleyi güçlendirmek amacıyla 7 kişiden oluşan bir ulusal komite kurdu.

, Eş-Şebab ve DEAŞ terör örgütleriyle mücadeleyi güçlendirmek amacıyla 7 kişiden oluşan bir ulusal komite kurdu.

Başbakan Barre, Bakanlar Kurulu haftalık toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, ülkenin güvenlik operasyonlarını hızlandırmak ve desteklemek için ulusal bir komitenin kurulduğunu açıkladı.