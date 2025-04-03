Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Somali'den Eş-Şebab ve DEAŞ ile mücadelede yeni hamle

Somali'den Eş-Şebab ve DEAŞ ile mücadelede yeni hamle

23:423/04/2025, Thursday
AA
Sonraki haber
Somali'de terör örgütleri Eş Şebab ve DEAŞ'a karşı operasyonlar yürütülüyor. (Foto: Arşiv)
Somali'de terör örgütleri Eş Şebab ve DEAŞ'a karşı operasyonlar yürütülüyor. (Foto: Arşiv)

Somali, ülkenin birçok bölgesinde faaliyet ve operasyonlar yürüten terör örgütleri Eş-Şebab ve DEAŞ'a karşı yeni bir hamlede bulundu. Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre, ülkenin güvenlik operasyonlarını hızlandırmak ve desteklemek için ulusal bir komitenin kurulduğunu açıkladı. Barre, komitenin başkanlığına Başbakan Yardımcısı Abdisalan Abdi Ali'yi görevlendirdiklerini söyledi.

Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre
, Eş-Şebab ve DEAŞ terör örgütleriyle mücadeleyi güçlendirmek amacıyla 7 kişiden oluşan bir ulusal komite kurdu.

Başbakan Barre, Bakanlar Kurulu haftalık toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, ülkenin güvenlik operasyonlarını hızlandırmak ve desteklemek için ulusal bir komitenin kurulduğunu açıkladı.

Barre, komitenin başkanlığına Başbakan Yardımcısı Abdisalan Abdi Ali'yi görevlendirdiklerini anlattı.

Eş-Şebab terör örgütü, Somali'nin orta ve güney bölgelerinde terör faaliyetleri gösterirken, DEAŞ terör örgütü de Puntland eyaletinde yoğun operasyonlar yürütüyor.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un 2022'de Cumhurbaşkanlığa seçilmesinin ardından, ülke genelinde terör örgütlerine karşı kapsamlı operasyonlar başlatılmıştı.

Bu yeni ulusal komitenin kurulmasıyla mücadeleye daha güçlü bir destek sağlanması hedefleniyor.



#Somali
#Terör Örgütü
#deaş
#Eş Şebab
#Somali Başbakanı
#Hamza Abdi Barre

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
CUMA NAMAZI VAKTİ 4 NİSAN 2025: Cuma namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı vakitleri