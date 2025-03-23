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Somali'de uçak kazası: 5 kişi hayatını kaybetti

Somali'de uçak kazası: 5 kişi hayatını kaybetti

16:1323/03/2025, Pazar
AA
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Meydana gelen kazada, Kenya uyruklu 5 mürettebat hayatını kaybetti.
Meydana gelen kazada, Kenya uyruklu 5 mürettebat hayatını kaybetti.

Somali'nin başkenti Mogadişu'nun güneybatısında meydana gelen uçak kazasında 5 kişi hayatını kaybetti. Somali hükümetinden yapılan açıklamada, kazanın nedenini belirlemek için ön soruşturma başlatıldığı ve olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

Somali Sivil Havacılık Otoritesinden (SCAA) yapılan yazılı açıklamaya göre, dün Güney Somali'deki Dhobley Havalimanı'ndan Mogadişu'daki Aden Abdulle Uluslararası Havalimanı'na doğru yola çıkan DHC-5D Buffalo model uçak, Mogadişu'nun yaklaşık 24 kilometre güneybatısında düştü.


Yerel saatle 17.40 sularında meydana gelen kazada, Kenya uyruklu 5 mürettebat hayatını kaybetti. Somali hükümetinden yapılan açıklamada, kazanın nedenini belirlemek için ön soruşturma başlatıldığı ve olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.


DHC-5 Buffalo uçağı, özellikle uzak ve seyahat edilmesi zor bölgelerde ulaşım ve insani yardım operasyonları için sıklıkla kullanılıyor. Küçük havaalanlarında kalkış ve iniş yapabilme özelliğiyle tanınan bu uçak, Somali'nin zorlu şartlarına uygun bir seçenek sunuyor.



#ÖLÜM
#Somali
#uçak kazası

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