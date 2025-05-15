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Çorum'da DEAŞ'e operasyonun: 2 şüpheli yakalandı

Çorum'da DEAŞ'e operasyonun: 2 şüpheli yakalandı

07:5415/05/2025, Perşembe
AA
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Şüpheliler, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. (Foto: Arşiv)
Şüpheliler, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. (Foto: Arşiv)

Çorum'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'ye yönelik eylemlerini tespit ve deşifre etmek amacıyla yürütülen çalışma kapsamında, örgüte üye oldukları belirlenen Irak uyruklu F.A.K.A.B. (41) ve R.M.M. (32), takibe alındı.

Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, zanlılar Kale Mahallesi'nde kaldıkları evde gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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