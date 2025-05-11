Adana'da DEAŞ operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı

Adana'da saklandıkları tespit edilen şüpheliler, 7 Mayıs'ta Seyhan ve Yüreğir ilçelerindeki adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Adreslerde ele geçirilen dijital materyallere de incelenmesi için el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.S., H.A., H.H., M.H. ve H.A. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, A.B. ise sınır dışı edildi.