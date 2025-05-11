Esenyurt'ta motosiklet arızalanarak emniyet şeridinde duran kamyonete çarptı: 1 ağır yaralı

Kaza, 9 Mayıs günü Esenyurt ilçesi Haramidere bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arızalanan bir kamyonet emniyet şeridinde durdu. Kamyonet şoförü, aracın arkasına reflektör yerine plastik bir kasa koydu. Bu sırada emniyet şeridinde hızla giden bir motosiklet, duran kamyoneti geç fark edince kaza yapmamak için manevra yapmasına rağmen önce kamyonete, ardından sağ şeritte giden bir otomobile çarparak metrelerce sürüklendi.