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Iğdır'da feci kaza: Otomobilin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti

Iğdır'da feci kaza: Otomobilin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti

08:0111/05/2025, Pazar
IHA
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Trafik, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.
Trafik, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Iğdır'da meydana gelen trafik kazasında otomobil, seyir halinde olan elektrikli motosiklete çarptı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü İbrahim Safa, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Dün akşam saatlerinde İskender Iğdır Caddesi Karakuyu yolu kesişiminde Bedrettin G. idaresindeki 76 ABA 767 plakalı otomobil, seyir halinde olan İbrahim Safa yönetimindeki elektrikli motosiklete çarptı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü İbrahim Safa, sağlık ekipleri tarafından Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen motosiklet sürücüsü İbrahim Sefa hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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