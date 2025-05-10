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Çanakkale'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Çanakkale'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var

13:5010/05/2025, Cumartesi
G: 10/05/2025, Cumartesi
AA
DHA
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Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

Çanakkale'de yolcu otobüsü ile tomruk yüklü kamyon ve bir de otomobilin karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kazayla ilgili Ezine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını, 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildiğini ve soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.


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Çanakkale'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var
Gündem / Çanakkale
10 Mayıs, Cumartesi

Çanakkale'de yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre ölü ve yaralılar bulunuyor.

Çanakkale Truva Turizm'e ait, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 17 AHT 624 plakalı yolcu otobüsü, Ayvacık-Ezine kara yolunda, sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen odun yüklü kamyonla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Çanakkale Valiliğinden ilk açıklama

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 12.45 sularında Çanakkale-Ezine kara yolu Anıtyağ mevkisinin ilerisinde otobüs, kamyon ve otomobilin karıştığı trafik kazasının meydana geldiği bildirildi.

İlk tespitlere göre kazada 5 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada yaralıların hastanelere sevk edildiği, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından kazaya ilişkin paylaşımında,
"Çanakkale'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum"
ifadelerini kullandı.

Tunç, kazayla ilgili Ezine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını, 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildiğini ve soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

#Çanakkale
#trafik kazası
#zincirleme kaza
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