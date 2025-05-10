Çanakkale'de yolcu otobüsü ile tomruk yüklü kamyon ve bir de otomobilin karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kazayla ilgili Ezine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını, 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildiğini ve soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.
Çanakkale'de yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre ölü ve yaralılar bulunuyor.
Çanakkale Truva Turizm'e ait, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 17 AHT 624 plakalı yolcu otobüsü, Ayvacık-Ezine kara yolunda, sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen odun yüklü kamyonla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Çanakkale Valiliğinden ilk açıklama
Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 12.45 sularında Çanakkale-Ezine kara yolu Anıtyağ mevkisinin ilerisinde otobüs, kamyon ve otomobilin karıştığı trafik kazasının meydana geldiği bildirildi.
İlk tespitlere göre kazada 5 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada yaralıların hastanelere sevk edildiği, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Soruşturma başlatıldı
Tunç, kazayla ilgili Ezine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını, 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildiğini ve soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.