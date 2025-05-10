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Sinop'ta öğrencileri taşıyan otobüs ile otomobil çarpıştı: 18 kişi yaralandı

Sinop'ta öğrencileri taşıyan otobüs ile otomobil çarpıştı: 18 kişi yaralandı

13:0210/05/2025, Cumartesi
AA
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Sinop
Sinop

Sinop'ta öğrencileri taşıyan tur otobüsünün otomobille çarpışarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır olmak üzere toplam 18 kişi yaralandı.

Sinop'ta öğrencileri taşıyan otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı.

Kastamonu Üniversitesi öğrencilerini taşıyan ve sürücüsü öğrenilemeyen 37 AAN 950 plakalı otobüs, Erfelek-Gerze kara yolu Aloğlu köyü mevkisinde, Muzaffer T. idaresindeki 34 SA 5668 plakalı otomobille çarpıştı. Kontrolden çıkan otobüs, şarampole devrildi.

Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, otobüsteki 17 kişi ile otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.



#Trafik kazası
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