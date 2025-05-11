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Tuzla'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Tuzla'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

09:1611/05/2025, Pazar
G: 11/05/2025, Pazar
DHA
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İstanbul Tuzla'da Edirne istikametine seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti; 4 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında İçmeler mevkii, D-100 Karayolu'nda meydana geldi. İddiaya göre; Edirne istikametine ilerleyen Emrah Demir yönetimindeki 41 H 5426 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarak metrelerce savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri D-100 Karayolu Edirne istikametinin trafik akışını yan yola vererek yolu trafiğe kapattı.

Kazada otomobilde bulunan Ayşe Demir olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı aileden sürücü Emrah Demir ile Ayşegül, Furkan ve Emir Ali Demir yaralandı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Tuzla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden Ayşe Demir'in cenazesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araç içerisinden çıkarılarak ambulansa alındı. Demir'in cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü.

Kaza sonrası olay yerine gelen Ayşe Demir'in yakınlarının sinir krizi geçirdikleri görüldü. Kazaya karışan aracın çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından D-100 Karayolu Edirne istikameti tekrar trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.





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