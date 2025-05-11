Tuzla'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Kaza, saat 06.00 sıralarında İçmeler mevkii, D-100 Karayolu'nda meydana geldi. İddiaya göre; Edirne istikametine ilerleyen Emrah Demir yönetimindeki 41 H 5426 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarak metrelerce savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri D-100 Karayolu Edirne istikametinin trafik akışını yan yola vererek yolu trafiğe kapattı.