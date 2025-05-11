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Kaza sonrası hastanede müşahede altında kalmayı reddeden sürücü hayatını kaybetti

Kaza sonrası hastanede müşahede altında kalmayı reddeden sürücü hayatını kaybetti

09:0711/05/2025, Pazar
IHA
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İnan, 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye sevk edildiği esnada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İnan, 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye sevk edildiği esnada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde aracıyla yaptığı kaza sonrası muayene olduğu hastanede müşahede altında kalmayı kabul etmeyen ve sabaha karşı evinde fenalaşan sürücü, ambulansla hastaneye sevk edildiği esnada tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kütahya'da Halil İnan (40) kendi aracı ile hafif çaplı kaza yaptığını söyleyerek gece saatlerinde Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne müracaat etti. İnan, muayene ve tetkiklerin ardından doktorların müşahede altında kalma tavsiyesini kabul etmeyerek evine döndü. 2 çocuk babası Halil İnan, sabaha karşı evinde fenalaştı. İnan, 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye sevk edildiği esnada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.





#kaza
#trafik kazası
#sürücü
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