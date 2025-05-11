Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Beylikdüzü'deki metrobüs kazasında ölen Ebru Heper'in dayısı: Araçların hepsi bozuk hiç bakım yok

Beylikdüzü'deki metrobüs kazasında ölen Ebru Heper'in dayısı: Araçların hepsi bozuk hiç bakım yok

10:3411/05/2025, Pazar
DHA
Sonraki haber

Beylikdüzü Haramidere'de iki metrobüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü 40 kişi de yaralandı. Ebru Heper'in (37) cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Hayatını kaybeden Heper'in dayısı Tuncay Bıkmaz, "Araçların hepsi bozuk biri değil. Araçların hepsi arızalı bakım hiç yok." diye konuştu.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Beylikdüzü Haramidere Sanayi Metrobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Büyükçekmece istikametinde seyreden metrobüs, Haramidere Sanayi durağında aynı yönde ilerleyen başka bir metrobüse arkadan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralanan yolculardan bazılarına olay yerinde müdahale ederken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Ebru Heper (37) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ebru Heper'in cenazesinin memleketi Sivas'a gönderileceği öğrenildi.

'Araçların hepsi bozuk, hiç bakım yok'

Ebru Heper'in dayısı Tuncay Bıkmaz, "Saat 16.00 civarlarında oldu, bize daha sonradan bilgi geldi. Olay yerine gidince yeğenimizin hayatını kaybettiğini öğrendik. Araç sigorta işinde çalışıyordu. Çok denetlenmesi lazım, sıkıntılar yaşıyoruz. Bundan önce 9 kişi daha hayatını kaybetti. Metrobüsler bozuk. Hastaneden aldık, Adli Tıp'a geldik, Adli Tıp'tan alıp tekrar gasilhaneye götüreceğiz Küçükçekmece'ye, oradan direkt memleketi Sivas'a götüreceğiz. Araçların hepsi bozuk biri değil. Araçların hepsi arızalı, bakım hiç yok. Ben de Esenyurt'ta ikamet ediyorum aynı zamanda esnafım. Defalarca metrobüsle gidiyorum. Her gittiğimde araçların ön paneline bakıyorum araçların hepsi arızalı. Şoförlere de dile getiriyorum, arkadaşlar 'Biz işçiyiz müdahale edemiyoruz' diyorlar. Sizler gerekli mercilere bildirin diyorlar. Bizler bildiriyoruz ama ilgi göremiyoruz." dedi.



#Metrobüs
#Beylikdüzü
#Araç
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yeni haftada Meclis’in gündeminde neler var? TBMM’de yoğun mesai…