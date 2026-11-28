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Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB), ASKİ ve EGO ile birlikte 278 milyar liralık 2027 yılı bütçesi belediye meclisinde oy birliğiyle kabul edildi. Bütçe görüşmelerinde konuşan ABB Başkanı Mansur Yavaş, başkentin ulaşım sorunları ve tamamlanması beklenen projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Uzayan çalışmalar nedeniyle vatandaşların mağduriyet yaşadığını kabul eden Yavaş, “İnsanları üzdük ama inşallah yapıldıktan sonra güzel olacak” dedi.

MAHALLELİLER ENDİŞELİ

Bahçelievler 7. Cadde’nin yayalaştırılması konusunda bölgede faaliyet gösteren iki derneğin otopark kaygılarını gündeme getiren Yavaş, mahalle sakinlerinin araçlarını evlerinin önüne park edememekten endişe duyduğunu anlattı. Projenin henüz hazırlık aşamasında olduğunu belirten Yavaş, Tunalı Hilmi Caddesi’ndeki tam yayalaştırma yerine araç trafiğinin tek şeride düşürülmesi ve kaldırımların genişletilmesi üzerinde durduklarını söyledi.

DOLMUŞÇULAR KABUL ETMEDİ

Yavaş, 28 Şubat 2024’teki yerel seçimler öncesinde dolmuşlarda kartlı ödeme sistemine geçilmesini gündeme getirmişti. Projenin hayata geçirilememesini ise dolmuşçu esnafının mali kaygılarına bağlamıştı. EGO otobüsleri, özel halk otobüsleri ve dolmuşların aynı güzergâhlarda çalışarak zarar ettiğini belirten Yavaş, ulaşım hatlarının yeniden düzenlenmesi gerektiğini de söylemişti. Aradan geçen sürede belediyenin ortak ulaşım kartı sistemine tam entegrasyonu sağlanamadı.

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METROBÜSE YOLLAR EL VERMEDİ

Ankara’nın trafik sorununa çözüm olarak duyurulan metrobüs projesi de fiziki engellere takıldı. ABB, Mayıs 2025’te üç ayrı güzergâhta metrobüslerin hizmet vereceğini duyurdu. Ancak Yenikent-Ulus arasındaki metrobüs hattının tasarımını üstlenen Prota Mühendislik, projenin uygulanabilir bulunmadığını ve dondurulduğunu açıkladı. Yavaş ise mevcut alt ve üst geçitlerin metrobüslere özel yol oluşturulmasını zorlaştırdığını, yolcular için ayrılacak alanların yetersiz kaldığını belirtti.

Ulaşım planı 7 yıl sonra ihaleye çıktı

2019 yılında göreve gelen Yavaş, bütçe görüşmelerinde Ankara’nın yeni ulaşım ana planı için 26 Kasım’da ihaleye çıktığını açıkladı. Yavaş, 2015 yılında hazırlanan planın dönemin belediye meclisinde reddedildiğini hatırlattı. Ankara’nın artan trafik yüküne karşı hazırlanacak yeni ulaşım ana planının ihale aşamasına gelmesi, Yavaş’ın göreve başlamasından 7 yılı aşkın süre sonra gerçekleşiyor.

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