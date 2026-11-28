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Afganistan’daki güvenlik ve istikrar şartları gözetilerek düzensiz göçün kaynağında kontrol altına alınması hedefleniyor. Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ile çalışmalara başlayan Türkiye, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) ile de ortak projeler hazırlıyor.

Yeni dönemde Afganistan’a dönenlerin ekonomik ve sosyal hayata katılabilmeleri için çeşitli destek modelleri üzerinde duruluyor. Seyahat masraflarının karşılanmasının yanı sıra barınma, mesleki eğitim, istihdam ve iş kurma desteği sağlanması gündemde. Afganistan’daki makamlarla seyahat belgelerinin düzenlenmesi ve dönüş işlemlerinin kolaylaştırılması için teknik iş birliği yapılacak.

Gönüllü geri dönüş çalışmalarında Göç Araştırmaları Vakfı’nın da etkinliğinin artırılması hedefleniyor. ICMPD ile vakıf arasında imzalanacak iş birliği mutabakatıyla uluslararası ortaklıkların geliştirilmesi ve yeni mali kaynaklara erişim sağlanması amaçlanıyor. Afganistan’da faaliyet gösteren insani yardım kuruluşlarının da sürece dahil edilmesi planlanıyor.

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