Yüksek Mahkeme, düzenlemenin mülkiyet ve adil yargılanma haklarını ölçüsüz biçimde sınırladığına hükmetti. İmar Kanunu’nun 18’inci maddesinde yer alan düzenleme, mahkeme kararıyla iptal edilen imar uygulamalarının ardından vatandaşların arsalarına ilişkin haklarının nasıl karşılanacağını belirliyordu.
VATANDAŞ BELİRSİZLİĞE MAHKÛM EDİLEMEZ
Yüksek Mahkeme, idarenin işlemleri tamamlaması için herhangi bir süre belirlenmediğini, taşınmaz bedelinin ne zaman ve nasıl ödeneceğinin de düzenlenmediğini tespit etti. AYM, mahkeme kararlarının aynen uygulanamadığı durumlarda vatandaşın yeniden dava açmak zorunda bırakılmaması ve hakkıyla orantılı bir karşılık alması gerektiğini vurguladı. İptal kararı, Resmî Gazete’de yayımlanmasından dokuz ay sonra yürürlüğe girecek.
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