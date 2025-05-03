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DEAŞ bahanesine karşı adım

DEAŞ bahanesine karşı adım

Canberk Doğan
04:003/05/2025, Cumartesi
G: 3/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Suriye’de varlığını sürdüren terör örgütünün tasfiyesi için kararlılığını sürdüren Türkiye, bu konuda diplomasiyi artıracak. Güvenliği için sıfır terör politikasını sınır ötesine taşıyan ve Suriye’nin toprak bütünlüğü konusunda hassasiyetini her platforma her seviyede taşıyan Türkiye, bunun önündeki en büyük engel olan PKK/PYD/YPG varlığı ile gerçek yüzünü uluslararası kamuoyuna göstermek istiyor. Bu gerçekleştirilirken DEAŞ bahanesiyle söz konusu yapıyı binlerce TIR silahla eğitip donatan ABD’nin ikircilikli tutumu da gündeme taşınacak. Türkiye, 2025 yazında ABD’nin Suriye’den çekilme süreciyle bağlantılı olarak, PKK/YPG’ye yönelik politikasını hedef alan kapsamlı bir diplomatik kampanya başlatacak. Bu süreçte hem ikili temaslar hem de çok taraflı platformlar üzerinden ilerlenmesi planlanıyor. Diplomatik kaynaklar da ABD’nin şu aşamada Suriye’deki varlığı ve PKK/YPG’ye yönelik politikaları konusunda yeni bir pozisyon belirleme sürecinde olduğunu, Türkiye’nin ise bu süreci yönlendirmek adına gerekli adımları şimdiden attığını aktardı.


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