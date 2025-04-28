PKK da DEAŞ gibi sistemden çıkacak

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Doha’daki ortak basın toplantısında konuşan Fidan, Türkiye’nin, Suriye’nin toprak bütünlüğünü hedef alan, egemenliğini zedeleyecek hiçbir girişimi kabul etmediğini hatırlattı. Suriye’de merkezi otorite dışında silah taşıma imkanı verecek hiçbir girişimin de kabul edilmeyeceğini bildiren Fidan, Ankara’nın Suriye’de hazırlanacak anayasanın ve yönetimin ülkedeki tüm gruplara eşit imkanları sağladığı bir ortamı görmek istediğine ve bu konuda olumlu adımların da atıldığına dikkati çekti.

Fidan, bölgenin yıllardır savaş, karışıklık, işgal, kan, gözyaşı ile mücadele ettiğinin altını çizerek, modern zamanlarda bunlardan kurtulup müreffeh, güvenli, saygılı, özgür bir sistemin inşa edilmek zorunda olduğuna işaret etti. Bu noktada eski terör yöntemlerini kullanan, elinde silahla bölgedeki hükümetlerin üzerine “bela” olmayı sürdüreceğini düşünen aktörlerin sistemden çıkma zamanın geldiğini kaydeden Fidan, “(Suriye’de) DEAŞ nasıl sistemden çıktıysa PKK da sistemden çıkacaktır. Ya kendi isteğiyle; barış içerisinde, sulh içerisinde çıkacak. Ya da başka türlü çıkacak” ifadesini kullandı.

Al Sani ile görüşmesinde gündemin ilk maddesini yine Gazze’nin oluşturduğunu ifade eden Fidan, “Gazze’ye 2 aydır insanı yardım gitmiyor. Filistin tarafı kapsamı bir ateşkese hazır olduğunu ortaya koydu, gelinen aşamada İsrail’in barışa zorlanması şarttır. Biz desteğimizi vermeye devam edeceğiz. Adil ve kalıcı çözümün temeli iki devletli çözümdür. Filistin ve İsrail halklarının barış içinde yaşaması için çabalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Türkiye elinden gelen yapıcı rolü oynamaya çalışıyor. Ateşkesin hayata geçmesi için neler yapılabilir çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizim görüşmelerimizde şunu görüyoruz, iki devletli çözümün masada olduğu herhangi bir anlaşmayı Hamas’ın daha kolay kabul edeceğini, hatta tarafların iyi niyeti olursa bu kriz karşılaştığımız son kriz de olabilir. Ancak bu daha sonraki krizlerin öncüsü de olabilir. Bizim amacımız bu krizi bir fırsata çevirip kalıcı bir çözüm bulmak. ABD’nin ortaya koyacağı çaba önemli, Trump’ın konuya yaklaşımı önemli. İsrail’e baskı yapılması önemli.”