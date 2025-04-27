Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarında satır başlıkları;

Türkiye ve Katar arasındaki ilişki bölge istikrarına katkıda bulunması açısından fevkalade önemli. İkili ticaret hacmimiz gün geçtikçe artıyor. Küresel ve bölgesel mevzularda yakın istişare halinde olmaya devam ediyoruz.





Bakan Fidan'dan kritik 'Katar' ziyareti: İsrail barışa zorlanmalıdır Gündem / Politika





GAZZE

Gündemimizin ilk maddesini yine Gazze oluşturdu. Gazze'ye 2 aydır insanı yardım gitmiyor. Filistin tarafı kapsamı bir ateşkese hazır olduğunu ortaya koydu, gelinen aşamada İsrail'in barışa zorlanması şarttır.





Biz desteğimizi vermeye devam edeceğiz. Adil ve kalıcı çözümün temeli iki devletli çözümdür. Filistin ve İsrail halklarının barış içinde yaşaması için çabalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.





SURİYE

Görüşmelerimizde Suriye konusunu da ele aldık. Suriye halkının acılarını dindirmek için beraberce çaba gösterdik, bu işbirliğimizi Suriye'nin yeniden inşası konusunda da devam ettiriyoruz. Yaptırımların kaldırılması için hem Türkiye hem Katar çaba göstermekte. Suriye yönetimine sağlayabileceğimiz ilave desteği konuştuk.





Türkiye olarak Katar'la yakın diyaloğu sürdüreceğiz. Bölgesel barış ve kalkınma vizyonumuzu harekete geçireceğiz.





SURİYE'DE TERÖR ÖRGÜTLERİNİ DEVAM ETTİRECEK HİÇBİR GİRİŞİMİ KABUL ETMİYORUZ

Bizim Suriye ile ilgili yaklaşımımız ortada. Birincisi biz Suriye'nin toprak bütünlüğünü hedef alan hiçbir girişimi kabul etmiyoruz, egemenliğini zedeleyecek olan hiçbir girişimi kabul etmiyoruz. Suriye'de terör örgütlerini devam ettirecek, devamını sağlayacak hiçbir girişimi kabul etmiyoruz. Biz hep aynı tavrı sergiliyoruz. Bizim için aslolan Suriye'nin egemenliğini koruyarak saygın, kalkınmış bir devlet olarak bölgede ve uluslararası camiada yerini almasıdır





Her türlü, etnik, mezhepsel bölücülüğün karşısında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Suriye Anayasası'nın tüm inanç gruplarına eşit ortam sağladığı bir zemin görmek istiyoruz. Suriye'de her şey sıfırdan eksiden başlıyor. Yeni yönetim çok dibe vurmuş bir miras devralmış durumda. Biz bölgedeki diğer ülkelerle bir araya gelerek sadece terörle mücadele değil, tüm kalkınma konularını ele alıyoruz.





PKK YA KENDİ İSTEĞİ İLE YA DA BAŞKA TÜRLÜ ÇIKACAK

Suriye'nin içinde bulunduğu durumdan istifade eden bir takım gruplara karşı durmaya devam edeceğiz. YPG ile Suriye'deki yönetim arasında geçtiğimiz aylarda imzalanan anlaşmanın hayata geçmesini bekliyoruz. Aynı zamanda PKK'nın örgüt olarak yapılan çağrıya bir an önce olumlu cevap vermesini, silahları bırakmasını ve bölgemizde normale dönüşün önünde engel olmaktan çıkmasını bekliyoruz.





Suriye'de DEAŞ nasıl sistemden çıktıysa PKK da sistemden çıkacaktır. Ya kendi isteğiyle; barış içerisinde, sulh içerisinde çıkacak. Ya da başka türlü çıkacak.





GAZZE'DE ATEŞKES

Türkiye elinden gelen yapıcı rolü oynamaya çalışıyor. Ateşkesin hayata geçmesi için neler yapılabilir çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizim görüşmelerimizde şunu görüyoruz, iki devletli çözümün masada olduğu herhangi bir anlaşmayı Hamas'ın daha kolay kabul edeceğini, hatta tarafların iyi niyeti olursa bu kriz karşılaştığımız son kriz de olabilir. Ancak bu daha sonraki krizlerin öncüsü de olabilir. Bizim amacımız bu krizi bir fırsata çevirip kalıcı bir çözüm bulmak. ABD'nin ortaya koyacağı çaba önemli, Trump'ın konuya yaklaşımı önemli. İsrail'e baskı yapılması önemli.



